Das Finale der Carrera Challenge Tour 2016 in Stuttgart

Die Carrera Challenge Tour 2016 ist erfolgreich in Deutschland und Österreich gestartet und Motorsport-Fans kommen wieder voll auf ihre Kosten. Das Finale der Tour findet in Stuttgart statt, wo sich die besten Carreraristi aus Deutschland und Österreich an der spektakulären Carrera Rennstrecke duellieren. Nur wer stahlharte Nerven am Handregler behält und sein Fahrzeug perfekt durch die Kurven driften lässt, wird am Ende auf dem Siegertreppchen stehen.



Auf der Rennstrecke im Maßstab 1:32 erwartet die Carrera Fahrer in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Der Porsche 917K - der Klassiker des Stuttgarter Autohauses feierte in den Siebziger Jahren bei zahlreichen 24 Stunden-Rennen große Erfolge und schrieb so Motorsportgeschichte. Jetzt können die kleinen und großen Fans bei der Carrera Challenge Tour mit den historischen Sportwagen in unterschiedlichen Designvarianten erneut Renngeschichte schreiben und die Erfolgsstory des Porsches auf den Carrera Schienen fortsetzen. Aber dem nicht genug: Zum ersten Mal wird Carrera in diesem Jahr Carrera GO!!! Plus präsentieren. Mit der Erweiterung des weltweit erfolgreichsten analogen Systems Carrera GO!!! kommt einiges auf die jüngsten Carrera Fans zu, denn Carrera GO!!! Plus verwandelt die Rennbahn in einen spannenden Abenteuer-Parcours. Ab sofort können die kleinsten Fahrer klassische Rundenrennen meistern oder in die Verfolgungsjagd übergehen. Und auch allein macht das Duell an der Carrera GO!!!-Rennbahn dank dem Challenge Modus und damit dem Duell gegen das eigene Fahrkönnen richtig Spaß. Weiteres Highlight ist die neue Carrera GO!!! Plus App, die sich via Bluetooth automatisch mit der neuen Anschluss-Schiene verbindet und zeigt wie smart die Carrera Rennbahn ist. Mit lustigen Motorsport-Games wird das Rennen an der Rennbahn unterbrochen und das Spiel am Smart Device fortgesetzt.



Bevor es in den drei Altersklassen 7 – 12 Jahre, 13 – 17 Jahre und ab 18 Jahren ums Ganze geht, müssen sich die Teilnehmer beim Rennleiter anmelden. Starke Nerven und volles Risiko sind gefragt, denn der Tagessieger qualifiziert sich für das Finale in Stuttgart. An jeder der Carrera Challenge Tourstationen wartet ein toller Tagespreis aus dem Carrera Sortiment auf die Gewinner, wobei auch die Zweit- und Drittplatzierten nicht leer ausgehen und sich über rasante Carrera Preise freuen dürfen.



Als Hauptpreis erwartet den Champion der Carrera Challenge Tour in diesem Jahr eine Reise in die PortAventura World an der Costa Daurada in Spanien, mit Besuch der Ferrari World und 3 Übernachtungen in einem 4-Sterne Hotel des PortAventura Parks.



Termine in der Übersicht



Carrera Challenge Tour 2016:



30.09. – 03.10.2016 Modell, Hobby, Spiel – Leipzig

07.10. – 08.10.2016 CentrO – Oberhausen

14.10. – 16.10.2016 DTM Finale – Hockenheimring

20.10. – 23.10.2016 Modellbau-Messe - Wien

28.10. – 30.10.2016 Faszination Modellbau – Friedrichshafen

04.11. – 05.11.2016 Elbe Einkaufszentrum – Hamburg

11.11. – 12.11.2016 Europark - Salzburg

17.11. – 20.11.2016 Modell Bau Süd – Stuttgart



Carrera Challenge Tour Finale Deutschland und Österreich



19.11.2016 Modell Bau Süd – Stuttgart



Weitere Informationen zur Carrera Challenge Tour gibt es unter: carrera-toys.com

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH

Die Kompetenz des 1953 gegründeten Salzburger Familienunternehmens liegt in den Bereichen R&D, Produktion und der weltweiten Vermarktung der Marken Carrera, Carrera RC, Pustefix und Schildkröt. Neben diesen Eigenmarken ist das Unternehmen Experte für Vertrieb und Distribution von Top-Marken und Lizenzen wie Bburago, Turtles-, Disney- und Nintendo-lizensierten Produkten in Deutschland und Österreich. Stadlbauer ist langfristige und exklusive Sales-Agentur für Playmobil in Österreich.



Zudem übernimmt Stadlbauer ab 2016 das Vertriebs-Portfolio in Deutschland und Österreich für das Unternehmen Giochi Preziosi SpA (GP) und baut damit seine strategischen Partnerschaften weiter aus.



Weitere Informationen über die Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH finden Sie unter: stadlbauer.at

