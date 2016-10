"MERCI CHÉRIE" - Die schönsten Lieder und Chansons von Udo Jürgens / Mit vier Original-Stars aus "Ich war noch niemals in New York"

Exakt 50 Jahre ist es her, dass Udo Jürgens als erster Österreicher mit dem Titel „Merci Chérie" den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen hat. Vier Star-Solisten aus dem Erfolgs-Musical „Ich war noch niemals in New York" gedenken – unterstützt von einer Live-Band - dem verstorbenen Jahrhundert-Entertainer mit einem Konzert, das sämtliche Facetten seines Schaffens aufnimmt: Am Samstag, 8. April 2017, um 19.45 Uhr ist die Hommage „Merci Chérie" mit den schönsten Liedern und Chansons von Udo Jürgens auch auf der Stadeum-Bühne zu erleben. Der Vorverkauf hat begonnen.



In dem Lied „Merci Chérie" bedankt sich Udo Jürgens beim Abschied für die schöne Zeit und all die positiven Augenblicke. 2014 wurde der endgültige Abschied von diesem Ausnahmekünstler leider zur Realität. Durch das Musical „Ich war noch niemals in New York", an dessen Entstehung er noch selbst mitgewirkt hat, wird bereits sein Lebenswerk gewürdigt. Nun präsentieren vier Star-Solisten aus der Produktion, begleitet von einer sechsköpfigen Live-Band unter der Leitung von Mario Stock, ihre ganz persönliche Hommage an Udo Jürgens in einem Konzert, das nach einem seiner erfolgreichsten Hits benannt wurde.



Die vier Sänger Andreas Bieber, Annika Bruhns, Karim Khawatmi und Sabine Mayer hatten das große Glück, durch ihre Arbeit im Musical Udo Jürgens noch persönlich kennen zu lernen. Tief beeindruckt von seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit, lassen sie nun in Form von Zitaten den vielleicht größten Chansonnier deutscher Sprache selbst zu Wort kommen. Bekannte Hits wie „Griechischer Wein", „Siebzehn Jahr, blondes Haar", „Aber bitte mit Sahne" und „Liebe ohne Leiden", aber auch ruhige Titel und modernere Popchansons wie „Der gekaufte Drachen" oder „Mein Ziel" werden zu hören sein. Erweitert um ihre eigenen Gefühle, Assoziationen und Erinnerungen übertragen die Künstler Udos zeitlose Titel ins Hier und Jetzt und nehmen dabei das Publikum mit zu verschiedenen Höhepunkten und Schaffensphasen der Ausnahmekarriere von Udo Jürgens.



„Ich brauch‘ keine Regeln - Ich hab‘ Phantasie!", heißt es im ersten Titel der Show - und diese Zeile beschreibt die klangliche und inhaltliche Vielfalt des Konzertabends sehr gut. Ein leidenschaftliches Live-Erlebnis, das vor allem eines beweist: Pop, große Gefühle und geistiger Anspruch gehen bei Udo Jürgens stets Hand in Hand.



Karten für die einzigartige Hommage an den Jahrhundert-Entertainer Udo Jürgens gibt es für 38,00 / 47,20 / 57,55 / 67,90 Euro telefonisch unter 0 41 41/40 91 40, im Internet unter www.stadeum.de sowie bei allen bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen.

