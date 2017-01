Juliette Schoppmann & Gerrit Winter - "BROKEN HEARTED" - Die größten Liebeskummer-Songs

Die gebürtige Staderin Juliette Schoppmann und ihr Gesangspartner Gerrit Winter, zwei große deutsche Stimmen, interpretieren am Samstag, 11. Februar, um 19.45 Uhr im Stadeum in Stade die größten „Liebeskummer-Songs" der Pop-Geschichte. Dabei sind Songs wie „My heart will go on" (Celine Dion), „Unbreak my heart" (Toni Braxton), "Hero" (Mariah Carey), "Sorry seems to be the hardest word" (Elton John), "Heartbreak Hotel" (Whitney Houston), "Flugzeuge im Bauch" (Herbert Grönemeyer) u. v. a.



„Ein Herz kann brechen, aber es schlägt trotzdem weiter!" Jeder – wirklich jeder – kennt das Phänomen Herzschmerz mit seinen typischen Symptomen. Dazu gehören natürlich die richtigen Melodien und Texte zum professionellen Leiden.



Wie wird eigentlich in Hollywoodfilmen gelitten? Warum wollen Frauen in ihrer Ver-zweiflung zur sprichwörtlichen Abrissbirne werden? Und warum verstehen Männer anscheinend grundsätzlich immer erst alles zu spät? All diese Fragen werden von Juliette Schoppmann und Gerrit Winter in diesem facettenreichen, emotionalen und überraschenden Programm erörtert. Kleine humoristische Plaudereien zwischen den Songs sorgen für die Dynamik zwischen Lachmuskeln und Tränen. Diese 90 Minuten lassen kein Gefühl der Liebes-Achterbahn aus.



Die gebürtige Staderin Juliette Schoppmann, die sich in Hamburg an der Stella R1 Academy und der Stage School Hamburg zur Musical-Sängerin ausbilden ließ, wur-de 2003 als Finalistin der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar" be-kannt. Die Sängerin, die auch als Song-Schreiberin tätig ist, arbeitet seit 2014 als Dozentin für Gesang an der Music Academy Bonn.



Karten für die melancholische Musikmischung gibt es für 24,60 Euro telefonisch un-ter 0 41 41/40 91 40 und im Internet unter www.stadeum.de. Schüler, Auszubildende, Studenten und Schwerbehinderte erhalten eine Ermäßigung.

