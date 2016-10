Fantasy - "Freudensprünge" Live 2016

Martin und Freddy, besser bekannt als Fantasy, sind unbestritten im Schlagerolymp angekommen. Auch mit ihrem im Februar erschienenen Album „Freudensprünge" landeten sie von 0 auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts. Im Rahmen ihrer gleichnamigen Tournee machen sie am Donnerstag, 17. November 2016, um 19.45 Uhr auch im Stadeum Halt, um die brandneuen Songs und ihre größten Hits live zu präsentieren. Das Konzert wird präsentiert von Goldstar TV und Schlagerparadies.



Fünf Goldene Schallplatten, Platin für ihr „Best of"-Album und drei Echo-Nominierungen in den letzten drei Jahren: Fantasy dürfen sich zu Recht zur deutschsprachigen Schlagerelite zählen.



Martin und Freddy fühlen sich auf der Bühne am wohlsten. Dies ist am deutlichsten zu spüren, wenn sich die Begeisterung der Musiker auf ihr Publikum überträgt. In ihren Liedern laden sie zum Träumen ein, sprechen ihren Fans aus der Seele und sorgen bei ihren Live-Auftritten für Begeisterungsstürme. Mit Hits wie „Darling", „Ein weißes Boot" oder „Wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt" hat sich das Gesangs-Duo einen festen Platz in den Herzen der Schlagerfans erobert.



Energie und Lebensfreude, Romantik und Liebe, Wehmut und Sehnsucht – die ganze Bandbreite der Gefühle bringen Fantasy mit der Fortsetzung ihrer Frühjahrstournee auf die Bühne und sorgen für viele weitere Freudensprünge.



Karten für das gefühlvolle Konzert des Schlagerduos Fantasy im Stadeum kosten 43,75 / 48,35 / 51,80 Euro und sind telefonisch erhältlich unter 0 41 41/40 91 40, im Internet unter www.stadeum.de sowie bei allen bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen.

