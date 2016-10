Dienstag, 15. November, 19.45 Uhr, STADEUM



Auf einen packenden verbalen Schlagabtausch dürfen sich die Zuschauer in dem Kriminalstück „Das Verhör" freuen, das am Dienstag, 15. November 2016, um 19.45 Uhr in einer Aufführung vom Berliner Kriminal Theater auf der Stadeum-Bühne zu sehen ist. In den Hauptrollen sind die Schauspieler Ulrich Voß und Thomas Gumpert zu erleben.



Und darum geht es:



Rechtsanwalt Adam Barklay, gespielt von Ulrich Voß, ist der wichtigste Zeuge in einem grausamen Mordfall. Vom Täter fehlt jede Spur. Chief Inspector John Parker, verkörpert von Thomas Gumpert, bestellt den Anwalt abends auf das Polizeirevier, um noch Informationen zu erhalten. Im Laufe des Gesprächs kommt ihm der Verdacht, dass Barklay selbst der Mörder ist. Die Fragen werden bohrender, provozieren Barklay bei widersprüchlichen Antworten. Parker ist wild entschlossen, den Fall noch in dieser Nacht zu lösen. Als plötzlich Lilian, die schöne Frau des Anwalts erscheint, wird sein Verdacht zunächst bestätigt. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wende…



„Das Verhör" basiert auf dem gleichnamigen Kriminalroman des britischen Autors John Wainright und wurde 1981 in Frankreich von Claude Miller mit Lino Ventura, Michel Serrault und Romy Schneider in den Hauptrollen verfilmt. Die Verfilmung wurde zum Kassenschlager und gewann mehrere „Césars".



Ulrich Voß wurde in Rostock geboren und ist seit 1986 im Ensemble der Volksbühne, wo ihn eine langjährige Zusammenarbeit mit Christoph Marthaler und Frank Castorf verbindet. Sehr bekannt ist seine Synchronstimme, die er u. a. Lee Marvin, Robert Mitchum, Anthony Quinn und Oliver Reed leiht.



Thomas Gumpert studierte Schauspiel in Leipzig, hatte Engagements an verschiedenen ost- und westdeutschen Theatern und war in verschiedenen Fernsehserien („Verbotene Liebe, „Alisa – Folge deinem Herzen") zu sehen.



Um 18.45 Uhr lädt das STADEUM zu einer kostenlosen Einführung in der Konferenzzone ein.



Karten für das spannende Schauspiel kosten 26,25 / 29,00 / 30,65 / 32,85 Euro und sind telefonisch erhältlich unter 0 41 41/40 91 40, im Internet unter www.stadeum.de sowie bei allen bekannten STADEUM-Vorverkaufsstellen. Für Schüler, Auszubildende, Studenten und Schwerbehinderte gibt es Ermäßigungen.



Vor der Aufführung wird im Stadissimo ab 17.30 Uhr ein spannendes 3-Gang-Menü für 19,50 Euro serviert. Um Anmeldung unter Telefon 04142/810 810 wird gebeten.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren