Junge Sängerinnen und Sänger für das Internationale Opernstudio der Staatsoper Unter den Linden gesucht! Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. Oktober

In der laufenden Spielzeit werden wieder sechs junge Sängerinnen und Sänger ausgewählt, die ab der Saison 2017/2018 für zwei Jahre im Internationalen Opernstudio der Berliner Staatsoper ausgebildet und tätig sein werden. Noch bis zum 31. Oktober können sich junge Sängerinnen und Sänger, die über einen entsprechenden Hochschulabschluss verfügen und nicht älter als 30 Jahre alt sind, schriftlich mit ihren kompletten Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Geburtsdatum, Liste des gesungenen/studierten Repertoires, ein Foto sowie eine CD oder DVD mit drei Arien) bewerben:



STAATSOPER IM SCHILLER THEATER

Internationales Opernstudio

Boris Anifantakis

Bismarckstr. 110

D-10625 Berlin



Für das Auswahlverfahren zugelassen werden ausschließlich Bewerbungen, die per Post versandt wurden. Die Einladungen zum Vorsingen erfolgen schriftlich. Bei Nichtberücksichtigung werden keine Absagen verschickt.



Das von der Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung geförderte Internationale Opernstudio der Staatsoper Unter den Linden besteht seit November 2007 unter der Leitung des Dirigenten, Pianisten und Sängercoaches Boris Anifantakis. Die künstlerische Gesamtleitung des Opernstudios liegt in den Händen von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim.



Das zweijährige Ausbildungsprogramm dient dem Ziel, junge und besonders talentierte Nachwuchssänger intensiv auf eine Karriere im Musiktheater vorzubereiten. Die Mitglieder haben die Gelegenheit, auf der großen Bühne der Staatsoper sowie auf der Werkstattbühne aufzutreten und somit unmittelbar in den Opernbetrieb eingebunden zu werden. Das Programm soll neben der musikalischen und künstlerischen auch die persönliche Entwicklung der jungen Künstler fördern. Daneben erhalten sie Meisterkurse, Workshops und wöchentlichen Unterricht, der u. a. aus Partienstudium, Ensemblesingen, Szenischem Unterricht, Bewegungs- und Improvisationstraining sowie Stimm- und Fremdsprachen-Coaching besteht. Eine Reihe von jungen Sängerinnen und Sängern, wie u. a. Evelin Novak, Narine Yeghiyan und Gyula Orendt, haben im Anschluss an ihre Ausbildung im Opernstudio bereits den Sprung in das Ensemble der Berliner Staatsoper sowie an andere bedeutende Häuser geschafft.



Weitere Informationen unter: http://bit.ly/2dttbrf









