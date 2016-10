Erlebnistag im Kloster: Programmänderung in Kloster Ochsenhausen

Beim Erlebnistag im Kloster, der am kommenden Sonntag stattfindet, gibt es eine Änderung im Programm von Kloster Ochsenhausen. Die Präsentation von Berthold Biesinger: „Die schwäbische Schöpfung samt Sündenfall“ um 11.00 Uhr im Klostermuseum muss entfallen. Die Veranstaltung „Open Stage in Ochsenhausen“ in Kooperation mit der Landesakademie für musizierende Jugend findet statt. Um 17.00 Uhr hebt sich der Vorhang zur offenen Bühne für Musiker und Künstler aller Art. Zu erleben ist ein spontaner Mix aus Musik, Kleinkunst, Comedy und Literatur.



Festtag der ehemaligen Klöster



Seit 2015 haben die Klöster Baden-Württembergs ihren eigenen Festtag. Beim „Erlebnistag im Kloster“ können die Besucherinnen und Besucher in die Welt der Mönche und der Klosterschüler eintauchen. Hinter den Klostermauern verbergen sich viele Geheimnisse und spannende Geschichten, die Einblicke in den früheren Klosteralltag gewähren. In diesem Jahr dreht sich am 9. Oktober alles um Gaumenfreuden, um „Speis und Trank im Kloster“. 13 mittelalterliche und barocke Klöster der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sowie das Kloster Bronnbach bieten ein buntes Programm unter dem Motto „Speis und Trank im Kloster“. Bei Sonderführungen für Kinder und Erwachsene wird das Alltagsleben im Kloster lebendig. Alle Veranstaltungen der teilnehmenden Klöster sind im Internetportal der Staatlichen Schlösser und Gärten www.schloesser-und-gaerten.de zu finden.



www.kloster-ochsenhausen.de

