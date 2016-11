Idole. Masken

Poesie und Plastik. Gedichte inspiriert von den Meisterwerken der Glyptothek: Apoll von Tenea, Barberinischer Faun, Medusa Rondanini, Ägineten, Homer, Antinoos



Der italienische Poet und Schriftsteller Gabriele Tinti setzt mit dieser Lesung in der Glyptothek eine Reihe an Lesungen zu antiken Meisterwerken mit bekannten Schauspielern wie Joe Mantegna, Burt Young, Vincent Piazza, Robert Davi und Franco Nero fort, die bereits unter anderem an folgenden Orten stattgefunden hat: British Museum in London, Museo Nazionale Romano in Rom, Metropolitan Museum of Art in New York, J. Paul Getty Museum Los Angeles, s. dazu: http://blogs.getty.edu/iris/poem-for-a-boxer-at-rest/

