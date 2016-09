Globuli für Mutter und Kind

Am Dienstag, den 27. September, wird Corinna Nadermann von 18.45 bis 20.15 Uhr – im Rahmen der Elternschule Essen-Werden – über Anwendungsmöglichkeiten der Homöopathie bei Mutter und Kind informieren. Der Vortrag findet im Lehr- und Lernzentrum der Medizinischen Fakultät am Universitätsklinikum Essen statt (Virchowstraße 163a/Ecke Külshammerweg) und richtet sich vor allem an (werdende) Mütter. Schwangerschaftsbeschwerden wie Übelkeit, Rückenschmerzen oder Migräne werden ebenso berücksichtigt wie Stillprobleme und Beschwerden von Säuglingen und Kleinkindern – vom Zahnen über Drei-Monats-Koliken bis hin zu leichten Infekten. Der Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Corinna Nadermann ist ausgebildete Heilpraktikerin mit Zusatzqualifizierung in Klassischer Homöopathie sowie Cranio-Sacraler Osteopathie und hat seit 1995 eine eigene Praxis, zunächst in Essen-Kettwig, heute in Werden. Ihr Therapieschwerpunkt liegt in Klassischer Homöopathie für Kinder.

