"Entscheidungen mit Augenmaß"

Die SpVgg Greuther Fürth hat das Geschäftsjahr 2015/2016 mit einem leichten Gewinn abgeschlossen. Die Zahlen gab die Vereinsführung am Abend anlässlich der Mitgliederversammlung bekannt.



Die SpVgg Greuther Fürth erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Konzerngewinn in Höhe von 542.000 Euro vor Steuern. Gleichzeitig stieg das Eigenkapital leicht von 7,111 Millionen Euro auf 7,177 Millionen Euro.



Präsident Helmut Hack: „Wir stehen auf gesunden Beinen und konnten unsere Spielvereinigung in den letzten Jahren immer weiter auf die Zukunft vorbereiten. Nachdem wir die Mannschaft im vergangenen Sommer größtenteils zusammengehalten haben, wird das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich schlechter werden.“



Geschäftsführer Holger Schwiewagner: „Es ist seit zwei Jahrzehnten unsere ureigene Stärke, dass wir in Fürth nicht über unsere Verhältnisse leben und mit dem richtigen Augenmaß unsere Entscheidungen treffen. Wir werden auch in der Zukunft mit dem Einsatz unserer Mittel verantwortungsbewusst umgehen.“

