Djokovic unterschreibt in Fürth

In der Länderspielpause hat er sich bei der SpVgg Greuther Fürth vorgestellt und die Verantwortlichen überzeugt.



Damjan Djokovic erhält beim Kleeblatt einen Vertrag bis zum Saisonende, inklusive einer vereinsseitigen Verlängerungsoption, diesen um zwei weitere Jahre zu verlängern. „Wir sind froh, dass wir die Lücke, die durch den langen Ausfall von Jurgen Gjasula entstanden ist, mit einem erfahrenen Mittelfeldspieler schließen können“, freut sich Direktor Profifußball Ramazan Yildirim. Damjan Djokovic ist 26 Jahre alt, war zuletzt vereinslos und hat in seiner Karriere bereits in der Serie A und Ligue 1 gespielt. Zudem hat Damjan Djokovic schon Deutschkenntnisse, die eine schnelle Integration ins Team ermöglichen. Im Laufe des Freitags konnte für den Spieler die Spielberechtigung eingeholt werden, so dass er für das Heimspiel gegen den 1.FC Heidenheim (heute um 13 Uhr) bereits einsetzbar wäre.

