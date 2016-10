CPLAY - deutscher eSports-Traditionsclub schließt nach neun Jahren seine Pforten

Der 2007 in Deutschland gegründete eSports-Club „CPLAY“ schließt nach mehr als neun Jahren seine Pforten. Damit verlässt eine der traditionsreichsten Organisationen Deutschlands die internationale eSports-Bühne. Mehr als 400 Spieler aus insgesamt 16 Nationen spielten von 2007 bis 2016 für den Hamburger eSports-Club.



Als Grund für die Auflösung des Vereins nennt Gründer Paul Dahlhoff unter anderem die gestiegene Professionalität der Branche. „Wer im eSport heute auch auf europäischer Ebene erfolgreich sein möchte, kann das nicht mehr nur nebenbei machen. Organisatorisch, logistisch und finanziell ist das nur stemmbar, wenn man sich voll und ganz auf die Weiterentwicklung von Club, Infrastruktur und Vermarktung konzentrieren kann. Den Schritt dahin konnten nicht alle von uns machen. Am Ende war es nicht mehr möglich, unserem eigenen Anspruch und der hohen Verantwortung gegenüber Spielern, Sponsoren und ehrenamtlichen Mitarbeitern gerecht zu werden.“



Das zehnköpfige Management des Clubs umfasste die Bereiche Marketing, Kreation, Redaktion, Teammanagement und Talententwicklung.



Neben mehreren Teilnahmen an der deutschen Meisterschaft und europäischen Topligen in Counter Strike, League of Legends und Starcraft, ist CPLAY vor allem für sein Engagement im FPS-Shooter Shootmania bekannt. Zu den größten Erfolgen des Clubs zählen die deutsche Vizemeisterschaft und der Gewinn des Dr. Pepper Allstar Tournaments in League of Legends (2013), der dritte Platz bei den Europe Finals in World of Tanks (2014), sowie der Meistertitel in der europäischen ESL Major League One in Counter Strike (2015).



In jüngster Vergangenheit war CPLAY für die Entwicklung von Talenten in Counter Strike bekannt. Der 2012 von CPLAY entdeckte Däne Andreas „Xyp9x“ Hojsleth gehört heute zu den besten Counter Strike Spielern der Welt.



Seit 2012 stand CPLAY bei dem taiwanesischen Hardware-Hersteller Thermaltake unter Vertrag, dessen Gaming-Marke Tt eSPORTS als Hauptsponsor des Clubs auftrat. Mit der CPLAY Premier Series bewies CPLAY 2015 auch außerhalb des digitalen Spielfeldes seine Geschicke. Zusammen mit Ubisoft/NADEO entwickelte und realisierte CPLAY zwei der größten europäischen Turniere für den FPS-Shooter Shootmania.



CPLAY-Gründer Paul Dahlhoff und Kreationschef Nik Volz widmen sich seit Anfang 2016 einer neuen Aufgabe. Als SPORTSFREUNDE beraten sie Unternehmen und Agenturen zum Thema eSport.



Link zur offiziellen Pressemitteilung: http://www.sportsfreunde.co/pressemitteilungen/cplay-deutscher-esports-traditionsclub-schliesst-nach-neun-jahren-seine-pforten/

