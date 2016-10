Award-Verleihung bietet tolle Show und Athleten, Künstler und Prominente zum Anfassen

Reiner ‚Calli‘ Calmund, Fußballmanager, Buchautor und TV-Ikone ist der bislang prominenteste Laudator bei der Verleihung des SportAward Rhein-Neckar am 21. November in der Stadthalle Heidelberg. Diese ehrenvolle Aufgabe wird mit Adler Jochen Hecht und Ironman Normann Stadler aber auch zwei regionalen Sporthelden zuteil. Der bein- und armamputierte Jochen Wier - als Vorbild für alle Menschen mit einer Behinderung - ist der vierte im Bunde der Laudatoren, die bereits heute feststehen. Für die insgesamt acht Awards stehen die Veranstalter in Kontakt mit weiteren prominenten Namen.



Auch das Rahmenprogramm der Award-Night bietet Künstler von internationaler Klasse. Charles Shaw, einstmals die Stimme von Milli Vanilli, tritt mit seinen Classic Brothers auf. Sos und Victoria Petrosyan sind zweifache Weltmeister im Quick Change und räumten viele internationale Magier-Preise ab. Peter Fessler schrieb 1986 den Evergreen ‚New York, Rio, Tokio‘ und erhielt einen Echo als bester Jazzsänger national. Aber auch bei der Bühnenshow will Veranstalterin Simone Schulze (S.I.M. Marketing) noch die ein oder andere Überraschung präsentieren.



Auf jeden Fall präsentiert das Team Rio der Metropolregion Rhein-Neckar auf der Bühne die Olympiateilnehmer aus der Region und enthüllt exklusiv das Logo für das Team Tokio. Nach Olympia ist eben vor Olympia…



Award-Verleihung und Entertainment wechseln sich in einer rasanten und unterhaltsamen neunzigminütigen Bühnenshow ab. Danach ist Party angesagt, wobei die Band ‚Delta Soul Project‘ von Produzent, Sänger und Gitarrist Stephan Ullmann ein Garant für beste Stimmung ist. Parallel wird den Gästen auf zwei Ebenen ein leckeres und reichhaltiges Buffet geboten – Essen und Getränke sind übrigens im Eintrittspreis von 69,00 Euro enthalten – und die zahlreichen Partner und Sponsoren präsentieren sich mit dynamischen Spiel- und Mitmach-Stationen. Vom Tischkicker bis zum Golfsimulator finden die Awardbesucher hier ein gutes Dutzend spaßiger Aktionen.



Die Veranstaltung der Sportregion Rhein-Neckar ist bei ihrer vierten Auflage zum ersten Mal öffentlich. Somit haben alle Sportinteressierten in der Region die Gelegenheit ihre Sportstars und die Prominenten ‚zum Anfassen‘ zu erleben. Daher verzichten die Macher ganz absichtlich auch auf einen VIP-Bereich. Bei der großen Sport(ler-)Party soll das ‚Miteinander‘ absolut im Vordergrund stehen. Daher gibt es auch nur einen Eintrittspreis für alle, der sämtliche am Abend angebotenen Leistungen enthält.



Info:

SportAward Rhein-Neckar

Montag, 21. November 2016

Stadthalle Heidelberg, Beginn 18:00 Uhr

Alle Infos und Tickets unter www.sportawardrheinneckar.de oder 01805 30 34 35*

*14 Cent/Min. aus dem Dt. festnetz/Mobil max. 42 Cent/Min.

Über den Sportregion Rhein-Neckar e.V.

Der Verein Sportregion Rhein-Neckar wurde 2004 mit dem Ziel gegründet, die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region auch im Sport zu festigen und zukunftsorientiert auszubauen. Er versteht sich als Netzwerk und Koordinator zur Förderung des Sports in der Metropolregion Rhein-Neckar, als Motor für neue Ideen und Partner bei deren Umsetzung.



Unter dem Dach des Vereins wirken Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen sowie Vereinen und Verbänden der Rhein-Neckar-Region partnerschaftlich und länderübergreifend zusammen. Durch Bündelung von Wissen und praktischer Erfahrung entstehen aus guten Ideen Einzelner gemeinsame, innovative Projekte im Sport. Zu den Highlights zählen der SportAward Rhein-Neckar sowie die Olympiateams - aktuell Team Rio Metropolregion Rhein-Neckar.



24 namhafte Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich im Vorstand, den Vorsitz führt Prof. Dr. Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg. Weitere Mitglieder unterstützen fachlich in vier Beiräten. Ihrer Arbeit voran geht die leidenschaftliche Identifikation mit der Metropolregion Rhein-Neckar.









