Zwei starke Partner bleiben zusammen: SC und Rothaus verlängern

Der SC Freiburg und die Badische Staatsbrauerei Rothaus setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Der gemeinsame Vertrag wurde bis 2019 verlängert.



„Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Partnerschaft mit Rothaus fortzusetzen“, so SC-Vorstand Oliver Leki. „Durch die lokale Verwurzelung verbunden mit einer positiven Strahlkraft weit über die Region hinaus sehen wir sehr viele Parallelen zu unserer eigenen Philosophie. Rothaus und der SC passen einfach sehr gut zusammen. Die hohe Qualität der Rothaus-Biere wird von unseren Fans und Sponsoren seit jeher geschätzt.“



Das bekannteste Bier der Brauerei – das „Tannenzäpfle Pils“ – wurde Ende Oktober 2016 in der aktuellen Brandindex-Studie des internationalen Marktforschungsunternehmens YouGov und der Verlagsgruppe Handelsblatt zur „Marke des Jahres 2016“ gekürt.



„Der SC Freiburg ist einer der beliebtesten und sympathischsten Vereine im Land. Wie auch wir setzt er sich für seine Heimat ein und sorgt für eine sehr erfolgreiche, nachhaltige Integration von Nachwuchsspielern. Wir schätzen es sehr, mit einem Partner wie dem SC so viele Jahre einen gemeinsamen Weg zu gehen“, so Christian Rasch, Alleinvorstand der Badischen Staatsbrauerei Rothaus. „Wir freuen uns auf die nächsten Jahre.“



Die Badische Staatsbrauerei Rothaus beschäftigt 248 Mitarbeiter und hat ihren Sitz seit 1791 in Grafenhausen-Rothaus im Hochschwarzwald.

