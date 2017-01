10.000 Euro für den Freiburger Essenstreff

Das Ergebnis quittierten die Gäste des Freiburger Essentreff mit spontanem Applaus: 10 000 Euro kamen bei der Weihnachtsaktion des SC Freiburg zusammen. Das Geld geht komplett an den Förderverein Freiburger Essenstreff. Im Dezember hatte der Sport-Club Trikotkostbarkeiten der vergangenen Jahre bei einer Online-Auktion versteigert und im Rahmen des Heimspiels gegen den SV Darmstadt 98 einen Trikotverkauf im Schwarzwald-Stadion organisiert. Der Erlös aus diesen beiden Aktionen sowie die Startgebühren des vierten „FAIR ways-Sponsoren-Cups" vom vergangenen November brachten die stattliche Summe zusammen.



"Der Sport-Club macht es vor: nicht wegschauen, sondern hinschauen", sagte Fördervereins-Vorsitzender Horst Zahner bei der Scheckübergabe. "Mit dem Geld ist es uns unter anderem möglich, das Haus in den Wintermonaten bis 18 Uhr geöffnet zu lassen und unseren Besuchern in der Wärmestube nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch Platz und Zeit für Gespräche zu bieten."



Wie notwendig dieses Angebot ist, konnten die Sport-Club-Mitarbeiter im persönlichen Austausch in Erfahrung bringen. Elf SC'ler aus der Freiburger Fußballschule und der Schwarzwaldstraße servierten am Montag das Mittagessen und kamen mit den Besuchern ins Gespräch. Eine kleine Rente, kein fester Wohnsitz, Arbeit suchend, das Geld besonders am Monatsende knapp, ... - der Essenstreff ist Anlaufstelle für Menschen mit unterschiedlichsten Biografien. Gesprächsthema Nummer eins war an den vollbesetzten Tischen im Dreikönighaus allerdings die knappe Niederlage von Freitagabend gegen die Bayern.



"Manchmal geht es eben um mehr als drei Punkte am Wochenende", sagte Teamkoordinator Torsten Bauer, der die SC-Weihnachtsaktion bereits seit 2007 initiiert und bedankte sich bei allen, die zum tollen Ergebnis für den Freiburger Essentreff beigetragen haben. Horst Zahner nahm diesen Ball auf und berichtete über ein weiteres Projekt, in das die Spendengelder dieses Jahr fließen sollen: Mittagessen für einen Euro. Für die Gäste des Essenstreff wäre auch das eine echte Hilfe.

