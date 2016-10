Neugestaltung bei der Haltnau

Der Spitalausschuss hat in der Sitzung vom 27.10. beschlossen, die Außenanlagen des Rebgutes Haltnau neu gestalten zu lassen. Die Haltnau gehört zur Spitalstitzung Konstanz.



Mit der Zustimmung zu diesem Schritt möchten die Stiftungsräte die herausragende Bedeutung der Haltnau auf der anderen Seeseite betonen. Eine neue Gestaltung sei notwendig, so war sich der Spitalausschuss einig, um das historische Gebäude mit seinem schönen Garten zeitgemäß zu präsentieren. Auch würden viele Radfahrer an der Haltnau vorbei fahren, ohne die Gastronomie zu bemerken, kritisierten einige Räte.



Arbeiten beginnen diesen Winter



Das Büro FreiraumWerkstadt aus Überlingen präsentierte sein Konzept in der Sitzung. Unter anderem schlägt das Büro zwei zusätzliche Vorplätze als gut erkennbare Zugänge vor. Auch sollen umfangreiche Grünpflegearbeiten und eine Optimierung des Biergartens erfolgen. Mit der Erneuerung des Spielplatzes wird die Haltnau kinderfreundlicher werden. Für die Maßnahmen werden Mittel bis zu 550.000 Euro benötigt.



Die ersten Arbeiten sollen diesen Winter beginnen und bis voraussichtlich 2018 umgesetzt sein. Das Gebäude muss ebenso saniert werden. Diese Arbeiten werden in den kommenden Jahren stattfinden.



Im April 2016 hat die Spitalstiftung die Haltnau an die Spitalkellerei Konstanz verpachtet, nachdem die vorherigen Pächter nach 50 Jahren in den Ruhestand gingen.

