Sparkasse Karlsruhe Ettlingen tritt India Board in Karlsruhe bei

Die Sparkasse Karlsruhe Ettlingen ist ab sofort Premium-Partner des India Boards. „Das ist eine große Hilfe für indische Unternehmen auf ihrem Weg nach Karlsruhe“, freut sich Karlsruhes Wirtschaftsbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz. Die zunehmenden Internationalisierungsbestrebungen der Stadt Karlsruhe kommen auch in dieser neuen Partnerschaft zum Ausdruck. Eine ganze Reihe von ausländischen, darunter auch indischen Unternehmen, finden sich schon am Standort Karlsruhe. „An dieser Stelle setzen wir an“, betont Marc Sesemann, Vorstand der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen. „Wir stehen hilfreich zur Seite, begleiten beim Prozess und schaffen Mehrwert für das Netzwerk.“ Denn auch Firmen, die sich für Indien interessieren, werden auf diesem Weg von der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen betreut.



Dem Standort Karlsruhe dabei weitere innovative Impulse zu verschaffen und Zukunftsthemen anzugehen, das ist im Bereich der Wirtschaftsförderung ein Schwerpunkt, gerade auch vor dem Hintergrund des Programms der wirtschaftlichen Erneuerung in Indien, angestoßen durch Premierminister Narendra Modi. Ergebnis: Indiens Bruttoinlandsprodukt legte im vergangenen Jahr gegenüber 2014 um über 7 Prozent zu. Das bietet genügend Ansätze für ein weiteres wirtschaftliches Zusammenkommen auch für Firmen aus der Region – ob im Energiesektor, bei der Wasserversorgung oder in den Bereichen IT, Automotive Engineering, Öffentlicher Nahverkehr.



Hierfür ist das India Board seit 2015 auch eine gute Plattform des konstruktiven Austauschs, eingebettet in die vielfältigen Kontakte nach Pune im indischen Bundesstaat Maharashtra. „Karlsruhe hat sich längst einen Namen in Pune gemacht“, betont Ralf Eichhorn von der Wirtschaftsförderung Karlsruhe: Ablesbar auch am steigenden Interesse an Karlsruhe. „Wir sind durch die Sparkasse Karlsruhe Ettlingen im India Board jetzt deutlich breiter aufgestellt“, so Eichhorn und das stärkt insgesamt das Netzwerk.



Infos: www.india-karlsruhe.com

