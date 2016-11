Sparda-Stiftung: 100.000 Euro für Herzenssache

Trotz Schmuddelwetter und niedrigen Temperaturen haben sich die beiden Herzenssache- Botschafter Caro und Daniel von Glasperlenspiel am 11.11.2016 auf den Weg nach Ludwigshafen-Mundenheim gemacht, um sich das dortige Herzenssache-Projekte genauer anzuschauen. Und das aus gutem Grund: Als Botschafter verleihen Caro und Daniel den Kindern und Jugendlichen im Südwesten eine Stimme - und möchten immer auf dem Laufenden sein, wie die Hilfe von Herzenssache das Leben der Kids verbessert hat.



In Ludwigshafen-Mundenheim steht mitten in einer Obdachlosensiedlung ein Jugendzentrum, das schon seit Langem aus allen Nähten platzt. Die Unterbringung von Flüchtlingen hat die Situation in der Gegend nicht gerade entspannt. Um mehr Platz für alle Kinder zu schaffen, wird das Jugendzentrum mit Hilfe von Herzenssache ausgebaut. Wie die Kids dort gefördert werden, wie das Miteinander funktioniert und was noch getan werden kann, um die Lage für alle weiter zu verbessern - davon haben sich Glasperlenspiel vor Ort ein eigenes Bild gemacht. Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder und Jugendlichen: Ganz spontan hatten sie die Chance zusammen mit ihren Stars zu singen.



Das Projekt in Ludwigshafen-Mundenheim ist nur eines von insgesamt 15 Initiativen, die Herzenssache im kommenden Jahr in Rheinland-Pfalz und im Saarland fördern wird. Eine finanzielle Unterstützung erhielt die Kinderhilfsaktion von der Sparda-Bank Südwest am 11.11.2016 in Ludwigshafen-Mundenheim. Andreas Manthe, Pressesprecher der Sparda- Bank Südwest, überreichte eine Spende der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda- Bank Südwest in Höhe von 100.000 Euro. "Wir sind stolz darauf, Teil der Kinderhilfsaktion Herzenssache zu sein und freuen uns, dass wir auch im nächsten Jahr wieder wertvolle Projekte unterstützen können. Herzenssache hilft da, wo's brennt", erklärte Andreas Manthe. "Auch der Sparda-Bank liegen Kinder und Jugendliche besonders am Herzen.



Gemeinsam mit Herzenssache, dem Schirmherrn Hartmut Engler und den Botschaftern von Glasperlenspiel möchten wir, dass es Kindern und Jugendlichen in unserer Region besser geht", so Andreas Manthe weiter.



Herzenssache e.V. ist die gemeinsame Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Schützen, unterstützen und stark machen - das ist die Aufgabe des gemeinnützigen Vereins. Dabei legt Herzenssache einen besonderen Wert auf Regionalität. Die Sparda-Bank hat gemeinsam mit SWR und SR vor über 16 Jahren die Kinderhilfsaktion ins Leben gerufen.

Sparda-Bank Südwest eG

Die Sparda-Bank Südwest eG ist mit 44 Filialen und 41 SB-Centern in Rheinland-Pfalz und im Saarland vertreten. Sie betreut mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 500.000 Mitglieder. Die Sparda-Bank Südwest ist eine Bank für Privatkunden. Bekannt ist sie vor allem durch ihren "Klassiker", das gebührenfreie Girokonto. Sie ist Baufinanzierer Nummer 1 für Privatkunden in ihrem Geschäftsgebiet und fällt regelmäßig durch ihr gutes Abschneiden bei unabhängigen Umfragen zur Kundenzufriedenheit auf. Soziales Engagement in der Region spielt bei der Sparda-Bank eine große Rolle. Mehr als 1,9 Mio. Euro wurden im Jahr 2015 vom Gewinnsparverein der Sparda-Bank Südwest und der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank Südwest eG gemeinnützigen, sozialen und kulturellen Einrichtungen und Projekten zur Verfügung gestellt.

