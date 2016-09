Healthy Mouth zum Tag der Zahngesundheit

Jährlich wird am 25. September der Tag der Zahngesundheit gefeiert. An diesem Tag sollen Menschen daran erinnert werden, wie wichtig es ist, sich regelmäßig um seine Zähne, Mund und Kiefer zu kümmern. Die Zähne sind nicht nur wichtig, um Nahrung zu zerkleinern, sie können auch im Zusammenhang mit körperlichen und psychischen Beschwerden stehen.



Der Tag der Zahngesundheit soll uns sensibilisieren, wie wichtig die Vorsorge und die tägliche Mundpflege ist. Sorgfältige Mundhygiene zuhause, regelmäßige Zahnarztbesuche mit Kontrolle des Zahnfleischs, professionelle Zahnreinigung sowie die Vermeidung von Risikofaktoren – allen voran Rauchen – und eine gesunde Lebensweise sind essentiell, um Krankheiten in der Mundhöhle proaktiv vorzubeugen. Nur wer Eigenverantwortung für seine Zähne übernimmt, und zahnmedizinische Prophylaxe Maßnahmen wahrnimmt wird langfristig mit einem strahlenden Lächeln überzeugen können.



Der Tag der Zahngesundheit ist ein schöner Grund, um kurz Inne zu halten und sich auf die Wurzeln des Seins zu besinnen und statt zu chemischen Zahnreinigungsmitteln auch mal eine pflanzliche Alternative zu probieren. Dr. Niedermaier bietet eine natürliche und vor allem vegane Mundspülung: Regulatpro® Dent Healthy Mouth.



Kaskadenfermentierte Bio-Mundspülung



Die intelligente Mundpflege Regulatpro® Dent Healthy Mouth besteht zu 98,6 % aus der kaskadenfermentierten Regulatessenz! Die Regulatessenz ist ein einzigartiger Enzymaufschluss aus biologischen, frischen und sonnengereiften Früchten, Nüssen und Gemüse. Sie erhöht die fundamental lebensfördernden Faktoren: Erhöhung der Energieproduktion (ATP) und des enzymatischen Stoffwechsels in den Zellen. So wirkt sie entzündungshemmend auf Schleimhäute und Zahnfleisch, gleichzeitig regulierend auf die Mundflora und deren Immunsystem. Die Wirkstoffe Cranberry und Ingwer fördern zusätzlich die Durchblutung, mindern Entzündungen und sorgen für ein festes, vitales Zahnfleisch.



Neben der täglichen Mundpflege kann Regulatpro® Dent Healthy Mouth auch begleitend als Parodontose-Therapie und zur Prophylaxe angewendet werden. Es ist ideal zur Stärkung von empfindlichen Zähne und einen gesunden Zahnhals, denn die entzündungshemmenden Inhaltsstoffe wirken beruhigend und bilden einen sanften Schutzfilm.Zudem bringt Regulatpro® Dent Healthy Mouth mit seinem Bestandteil Cranberry die Mundflora ins Gleichgewicht. Eine gut ausbalancierte Mundflora ist die Grundvoraussetzung für einen gesunden Mundraum. Bakterien, Viren und Pilze stehen miteinander in einem ökologischen Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht ist wichtig für die Mundgesundheit.Die vegane Mundspülung sollte zweimal täglich, mit Wasser verdünnt, angewandt werden. Innerhalb von einer Minute gelangen die Inhaltsstoffe des Konzentrats an alle Stellen im Mundraum. Regulatpro Dent Healthy Mouth ist frei von Farb- und Konservierungsstoffen, Zucker, Gluten und Milch und auch für Veganer und Diabetiker geeignet.



Weitere Infos unter www.regulat.com.

