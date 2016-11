Testen Sie Ihre Standfestigkeit

Am Messestand der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) während der EuroTier vom 15. bis 18. November in Hannover bildet die Kampagne „Trittsicher durchs Leben“ das Schwerpunkthema.



In Halle 27 am Stand E48 vermittelt die SVLFG, welchen direkten Einfluss der Erhalt der körperlichen Mobilität auf die Lebensqualität hat. Auf einer Treppe mit unterschiedlichen Tritthöhen und Bodenbelägen sowie auf verschiedenen Bodenbelägen, zum Beispiel Hackschnitzel/Mulch, Kieselsteine, Fliesen, Pflastersteine oder Spritzbeton, können Besucher ihre Stand- und Gangsicherheit testen. Zusätzlich wird am sogenannten Back-Check die Kraft der Rücken- und Bauchmuskulatur bestimmt. Mitarbeiter der SVLFG beraten außerdem zu Präventionsfragen, Leistungen und Gesundheitsangeboten. Die Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft berät ebenfalls am Stand.



Die SVLFG ist zuständig für die Durchführung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung für über 1,5 Millionen Mitgliedsunternehmen mit ca. 1 Million versicherten Arbeitnehmern, der Alterssicherung der Landwirte für über 220.000 Versicherte und über 600.000 Rentner sowie der landwirtschaftlichen Kranken- und Pflegeversicherung für ca. 700.000 Versicherte im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Sie führt die Sozialversicherung zweigübergreifend durch und bietet ihren Versicherten und Mitgliedern umfassende soziale Sicherheit aus einer Hand. Die SVLFG ist maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau tätigen Menschen und ihrer Familien.

