SVLFG bietet Versicherten De-Mail an Sicher wie ein Brief - aber schneller

Mit De-Mail können Versicherte der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) elektronische Nachrichten ab sofort verschlüsselt, geschützt und nachweisbar übersenden.



Die neue De-Mail-Adresse lautet: poststelle@svlfg.de-mail.de



De-Mail ist effizient und kostengünstig: Dokumente, die bisher ausgedruckt, kuvertiert, frankiert und der Post übergeben werden mussten, können nun schnell und rechtssicher übermittelt werden.



De-Mail ist der elektronische Brief – in der Handhabung ähneln sie den herkömmlichen E-Mails. Hinsichtlich der Rechtswirkungen sind sie aber mit der Papierpost (Brief, Einschreiben) vergleichbar.



Im Unterschied zu herkömmlichen E-Mails erfolgt die Kommunikation per De-Mail über verschlüsselte und gegenseitig authentisierte Kanäle sowie über vertrauenswürdige Dienstanbieter und Kommunikationsteilnehmer. Absender und Adressat können eindeutig nachgewiesen und nicht gefälscht werden.



Voraussetzung für das Senden und Empfangen von De-Mails ist eine gültige De-Mail-Adresse. Es ist nicht möglich, von gewöhnlichen E-Mail-Konten aus eine E-Mail an ein De-Mail-Konto zu versenden oder zu empfangen. Sie erhalten die De-Mail-Adresse, indem Sie sich bei dem De-Mail-Anbieter Ihrer Wahl für ein De-Mail-Konto registrieren.



Versicherte, die De-Mail-Dienste nutzen wollen, finden weitere Informationen unter www.svlfg.de > Kontakte > De-Mail sowie beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unter www.bsi.bund.de > Themen > Digitale Gesellschaft > De-Mail. Hier ist auch eine Liste der akkreditierten De-Mail-Dienstanbieter einzusehen.

Über Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Die SVLFG ist zuständig für die Durchführung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung für über 1,5 Millionen Mitgliedsunternehmen mit ca. 1 Million versicherten Arbeitnehmern, der Alterssicherung der Landwirte für über 220.000 Versicherte und über 600.000 Rentner sowie der landwirtschaftlichen Kranken- und Pflegeversicherung für ca. 700.000 Versicherte im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Sie führt die Sozialversicherung zweigübergreifend durch und bietet ihren Versicherten und Mitgliedern umfassende soziale Sicherheit aus einer Hand. Die SVLFG ist maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau tätigen Menschen und ihrer Familien.

