SVLFG auf der INTERVITIS - Sicher arbeiten im Weinbau

Vom 27. bis zum 30. November bietet die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) an ihrem Messestand Nr. 32 in Halle 1 der INTERVITIS in Stuttgart Informationen und Aktionen rund um das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz im Weinbau.



Diverse Exponate, Vorführungen und Mitmach-Aktionen, unter anderem ein Kippsimulator, ein ferngesteuertes Schleppermodell und ergonomische Arbeitsmittel für den Transport, zeigen auf 500 Quadratmetern anschaulich, wie Unfall- und Gesundheitsgefahren vermieden werden können.



Eine Gesundheitsstraße lädt ein, die wichtigsten Gesundheitsparameter zu überprüfen und anschließend eine kleine Auszeit mit Massage zu nehmen. An den Stationen werden unter anderem eine Hautmessung mit Hautarztberatung zur UV-Belastung, eine Blutdruck- und Blutzuckermessung sowie eine Wirbelsäulen-Analyse angeboten.



Sicheres Arbeiten in Steillagen ermöglichen eine spezielle Raupe mit Spritzgerät und ein Schmalspurschlepper mit geprüfter Pflanzenschutz-Kabine.



Um Arbeitssicherheit in der Werkstatt geht es an einem Schweißarbeitsplatz sowie bei Vorführungen zu Instandhaltung und Wartung von elektrischen und mechanischen Scheren sowie Hydraulikschlauchleitungen.



Weiteres Thema am SVLFG-Stand sind sichere alternative Möglichkeiten zur Weinschwefelung.



Eine Trainerin lädt vor allem Senioren ein, aktiv mitzumachen bei Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen. Damit möchte die SVLFG dazu animieren, an Sturzpräventionskursen im Rahmen der Kampagne „Trittsicher durchs Leben“ teilzunehmen. Regelmäßig ausgeführt helfen diese Übungen, gefährliche Sturzunfälle zu vermeiden.



Alle zwei Jahre öffnet die internationale Technikmesse für Wein, Saft, und – erstmalig in 2016 – auch für Sonderkulturen ihre Tore auf dem Gelände der Neuen Messe in Stuttgart.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Die SVLFG ist zuständig für die Durchführung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung für über 1,5 Millionen Mitgliedsunternehmen mit ca. 1 Million versicherten Arbeitnehmern, der Alterssicherung der Landwirte für über 220.000 Versicherte und über 600.000 Rentner sowie der landwirtschaftlichen Kranken- und Pflegeversicherung für ca. 700.000 Versicherte im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Sie führt die Sozialversicherung zweigübergreifend durch und bietet ihren Versicherten und Mitgliedern umfassende soziale Sicherheit aus einer Hand. Die SVLFG ist maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau tätigen Menschen und ihrer Familien.





