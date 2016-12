Fraktionsvorsitzende und Geflüchtete kochen gemeinsam im Staudenhof

Die Tür zum Staudenhof Begegnungscafé geht auf und warme Luft mit allerlei Gewürzen strömt dem Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs und den Fraktionsvorsitzenden entgegen. In der roten Kulturküche stehen bereits Bewohner des Staudenhofs, sie kommen aus Eritrea, Syrien, Afghanistan und Kamerun und sind mit den Vorbereitungen des Essens beschäftigt. Auf Einladung von Oberbürgermeister Jann Jakobs kochen Geflüchtete und Fraktionsvorsitzende am 8. Dezember 2016 in Teams traditionelle Gerichte aus den jeweiligen Heimatländern.



Birgit Müller, Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, hat bordeauxfarbene Kochschürzen für alle Teilnehmer dabei, die Teams formieren sich und dann wird in der Küche losgewerkelt. Jann Jakobs und Peter Schüler (Bündnis 90/Die Grünen) wenden unter Anleitung von Cyprian mit einer Schöpfkelle „Makala“ - kamerunisches gebratenes Brot – ähnlich der Quarkbällchen auf den Weihnachtsmärkten - die zusammen mit einem Bohnen-Langustensalat gegessen werden.



Pete Heuer (SPD) und Maha aus Syrien rollen Teig aus und bereiten „Fatayer“ zu – Teigtaschen und in diesem Fall mit vegetarischer Füllung, die in Syrien meist zum Frühstück gegessen werden. Der syrische Chefkoch Mohamad vollführt eine Show-Cooking Choreografie für Matthias Finken (CDU) und Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg (Die Linke) bei der Zubereitung von Fatousch – einem Salat mit frittiertem dünnen Fladenbrot und Hummus – ein Püree aus Kichererbsen, Sesam-Mus, Olivenöl, Zitronensaft und Gewürzen.

Munes, Sakine und Birgit Müller (Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung) bereiteten Qabili Palau zu - Afghanistans Nationalgericht. Dazu wird Reis in einer brüheähnlichen Sauce gekocht, anschließend im Ofen gebacken und mit säuerlichen Karotten, Rosinen und gehakten Nüssen verfeinert, während Azeb und Christian Kube (Die Andere) Injera – ein weiches gesäuertes Fladenbrot aus Teffmehl und eine Beilage aus Karotten, Kartoffeln und Fleisch zubereiten.



Die köstlichen Gerichte werden alle auf einem Buffet-Tisch drapiert. Gegessen wird gemeinsam und die lebhaften Gespräche dauern an, auch nachdem der Hunger bereits gestillt ist. Das ist ganz im Sinne des Veranstalters Jann Jakobs, der zu dem gemeinsamen Kochen einlud: „In der Politik werden ständig wichtige Entscheidungen getroffen und das gemeinsame Erleben, hier zusammen zu kommen und zu kochen, fördert die gegenseitige Verständigung und den Austausch.“

