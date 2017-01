Tež w nowym lěće móža so přihladowarjo na zabawjace programy SLA w Hornjej a Delnjej Łužicy wjeselić. K spočatkej lěta přeprošamy na naše woblubowane nowolětne koncerty do wočerstwjenišća Kumwałd, do Wjelećina, město palenca a do idyliskeho Wósporka. Što měło tež rjenšeho dawać hač z kwěćelom wožiwjacych melodijow do noweho lěta startować. Orchester pod nawodom Dietera Kempy je pod titulom “Witajće do noweho lěta” najznačiše melodije walčikow a operetow wupytał, zo by mohł zhromadnje z publikumom prěnje dny lěta woswječić. Někotre z melodijow, mjez druhim Waldteufelowy “Schlittschuhläuferwalzer” so rejowarsce wot baleta interpretuja. Z prawy zwuk postarajetaj sonimo ansambla sopranistka Rahel Indermaur a tenor Lemuel Cuento.



Terminy:



Štwórtk, dnja 12.01. w 17.00 hodź., »Blaue Kugel« w Kumwałdźe



Tikety a informacije: Touristiska informacija Kumwałd, Tel.: 035877 80888



Pjatk, dnja 13.01. w 19.00 hodź., »Haus Bergland« we Wjelećinje



Tikety a informacije: Touristiska informacija Wjelećin, Tel.: 03592 385416 & Wokrjesna nalutowarnja Wjelećin, Tel.: 03592 543610



Njedźela, dnja 15.01.2016 w 17.00 hodź., »Schützenhaus« we Wósporku



Tikety a informacije: Měsćanski zarjad Wóspork, Tel.: 025876 4400

