Auch im neuen Jahr können sich die Zuschauer wieder auf unterhaltsame Programme des SNE in der Ober- und Niederlausitz freuen. Zu Beginn des Jahres laden wir zu unseren schwungvollen Neujahrskonzerten in den Erholungsort Cunewalde, nach Wilthen, der Stadt des Weinbrandes, und ins idyllische Weißenberg ein. Was kann es auch Schöneres geben, als das neue Jahr mit einem Strauß beschwingter Melodien zu beginnen. Das Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Dieter Kempe hat unter dem Motto »Hereinspaziert ins neue Jahr« die bekanntesten Walzermelodien und Operettenklänge herausgesucht, um gemeinsam mit seinem Publikum die ersten Tage des neuen Jahres musikalisch zu feiern. Einige der schönen Melodien, u.a. Waldteufels »Schlittschuhläuferwalzer« werden tänzerisch durch das Ballett des SNE erlebbar. Für den richtigen Ton sorgen neben dem Ensemble die Sopranistin Rahel Indermaur und der Tenor Lemuel Cuento.



Termine:



Donnerstag, den 12.01. um 17.00 Uhr, »Blaue Kugel« in Cunewalde



Tickets und Infos: Tourist-Information Cunewalde, Tel.: 035877 80888



Freitag, den 13.01. um 19.00 Uhr, »Haus Bergland« in Wilthen



Tickets und Infos: Touristeninformation Wilthen, Tel.: 03592 385416 & Kreissparkasse Wilthen, Tel.: 03592 543610



Sonntag, den 15.01.2016 um 17.00 Uhr, »Schützenhaus« in Weißenberg



Tickets und Infos: Stadtverwaltung Weißenberg, Tel.: 025876 4400

