Aufwühlendes Tanztheater

Noch zweimal in diesem Jahr zeigen wir großes Tanztheater im Saal des SNE. Jeweils im November und Dezember widmet sich das Sorbische National-Ensemble in einer zweiteiligen Ballettaufführung den „Metamorphosen der Liebe" und zeigt anschließend Igor Stravinskys zeitloses Meisterwerk „Le Sacre du Printemps" in neuer Choreografie.



Im ersten Teil des Abends präsentiert das Ballett des SNE die vielfältigen Gesichter der Liebe und veranschaulicht, was diese aus uns machen kann. Zur Musik von Detlef Kobjela zeigt das Ensemble in Solo-, Paar- und Gruppentänzen die große Bandbreite zwischen Liebesglück und Liebeskummer. Die leidenschaftliche Choreografie hierzu stammt von Juraj Šiška und der Ballettmeisterin des SNE, Mia Facchinelli. Diese ließ ihre italienischen Wurzeln auch in die Gestaltung von Strawinskys „Frühlingsopfer" einfließen. Herausgekommen ist eine packende moderne Interpretation, in der unsere moralischen und ethnischen Werte für den Wohlstand der Gesellschaft geopfert werden. Zu jeder Vorführung gibt es 30 Minuten vor Beginn eine kurze Einführung, am 10.12. von der Ballettmeisterin persönlich."



Termine



16.11.2016, 19.30 Uhr, Bautzen, Saal des SNE

10.12.2016, 19.30 Uhr, Bautzen, Saal des SNE



Tickets



Vvk.: 10 € / erm. 8 €

Ak.: 11 € / erm. 9 €

