sontowski & partner erwirbt Gewerbegrundstück in Nürnberg in attraktiver Lage

Der Bauträger und Investor sontowski & partner group hat mit seiner Office Development ein 15.400 Quadratmeter großes, unbebautes Gewerbegrundstück im Nürnberger Norden von Aurelis Real Estate erworben. Das Grundstück befindet sich direkt am stark frequentierten Nordring in bester Sichtlage.



Das ehemalige Bahnareal am Nordring ist mittlerweile durch Wohnbauten und Nahversorgung zu einem lebendigen und attraktiven Stadtquartier herangewachsen. Bei dem nun erworbenen Grundstück handelt es sich um die letzte Baulücke im neuen Quartier. Der Bauträger und Investor sontowski & partner group plant auf dem unbebauten Grundstück die Errichtung einer Büroimmobilie mit Flächen für Gastronomie und Einzelhandel mit bis zu 25.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Darüber hinaus werden rund 350 PKW-Stellplätze zur Verfügung stehen. Bei der Entwicklung der Immobilie sollen insbesondere moderne und zukunftsweisende Bürokonzepte zum Einsatz kommen. Der geplante Baustart für das Vorhaben ist im vierten Quartal 2017 vorgesehen.



Der Nordring ist einer der Hauptverkehrsstraßen Nürnbergs. Von hier aus sind sowohl die Altstadt als auch die Bundesautobahnen 3 und 73 wie auch der Flughafen schnell zu erreichen. Auch die Anbindung an den ÖPNV ist unmittelbar gegeben.



„Neben dem Vorhaben am Nordring entwickeln wir derzeit parallel das Quartier auf dem ehemaligen Coca Cola Areal entlang der Ostendstraße für Wohnraum und Gewerbe und freuen uns somit zwei Großprojekte in der Nürnberger City zu realisieren. Der Immobilienmarkt hat sich in dieser Region in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, so dass wir sicher sind, dass auch der Lückenschluss am Nordring auf reges Interesse bei Investoren und Nutzern treffen wird“, so Sven Sontowski, Geschäftsführer der S&P Office Development GmbH.













sontowski & partner gmbh

Als Initiator, Projektentwickler, Bauträger und Investor steht die sontowski & partner group (S&P) für die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie. Seit 1984 realisiert S&P komplexe Projekte in den Segmenten Handels-, Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien und ist Experte auf dem Gebiet des seniorengerechten Wohnens.



S&P hat sich durch zukunftsweisende Unternehmensgründungen und strategische Kooperationen zu einer bedeutenden Beteiligungsgesellschaft entwickelt, die regional bestätigte Immobilienkonzepte auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich umsetzt.

