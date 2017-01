20 Jahre Vorreiter für nachhaltigen Tourismus

Der führende Anbieter und Pionier für nachhaltige Luxusresorts Soneva feiert seine 20-jährige Vorreiterrolle mit der Veröffentlichung des Sustainability Report 2015/16. Mit vielen sozialen und nachhaltigen Projekten sowie Einnahmen durch dem Tourismus konnte Menschen weltweit geholfen und gleichzeitig bei den Gästen Bewusstsein für die empfindliche Umwelt geschaffen werden.





Sonevas Nachhaltigkeitsinitiativen belaufen sich auf einen Wert von USD 34,2 Millionen

Soneva ist kohlendioxidneutral, internationale Flüge der Gäste sowie Import von Produkten eingerechnet

73 % der Abfälle wurden recycelt, wodurch Kosten von 249 USD eingespart werden konnten

000 Glasflaschen wurden im Glasstudio auf Soneva Fushi in Kunst und Geschirr verwandelt

Seit 2008 konnte Müll von insgesamt2 Millionen Plastikflaschen vermieden werden

Mit Hilfe einer Umweltabgabe zusätzlich zur Buchung konnten bereits 6,2 Millionen USD eingenommen werden





Nachhaltiges Engagement als oberstes Ziel



„Soneva begründet sich auf der Philosophie, dass ein Unternehmen ein höheres Ziel im Auge haben sollte, als den Gewinn. Wir sind bestrebt, einen Meilenstein in verantwortungsbewusstem Tourismus zu legen und sind überzeugt von der insgesamt positiven Wirkung von Reisen und Tourismus und der wesentlichen Rolle, die diesem in Bezug auf den Umweltschutz zukommt“, so Sonu Shivdasani, CEO und Gründer von Soneva. Nicht zuletzt sollen die nachhaltigen und sozialen Projekte Gäste dazu inspirieren, selbst einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.



Abfall wird zu Kunst



Mit dem Eco Centro Waste-to-Wealth beweist Soneva, dass Müll kein Problem sein muss, sondern sogar seine Vorzüge haben kann. Im Rahmen dieses Konzepts konnte Soneva in allen Resorts bereits 73 % des gesamten Abfalls sowie 100 % an Biomüll recyceln. Zudem konnte das Glasstudio auf Soneva Fushi in den Malediven 12.000 Flaschen aus beiden Soneva Resorts sowie benachbarten Resorts in brauchbare Glasware und Kunstwerke verwandeln. Denn Gäste des Resorts haben die Möglichkeit, an Glasbläserkursen teilzunehmen, sowie Werke von renommierten Gastkünstlern im Artist in Residence Programm käuflich zu erwerben.



Sauberes Trinkwasser als höchstes Gut



Mit Hilfe der Verbannung von Plastikflaschen in den Resorts konnte Soneva seit 2008 den schwer wiederverwertbaren Abfall von 1.2 Millionen Plastikflaschen verhindern. Seither importiert Soneva kein Wasser mehr, sondern produziert resorteigenes gefiltertes Mineralwasser und füllt dies im Eco Waste-to-Wealth Centro in recycelten Glasflaschen ab, die sich immer wieder verwenden lassen. Die dadurch erzielten Ersparnisse fließen in die Soneva Foundation und die WHOLE WORLD WATER Campaign. Vor allem im Rahmen der letzteren Initiative konnte bereits 752.345 Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und Basissanitärversorgung ermöglicht werden.



Kohlendioxidneutral dank Environmental Levy



Aufgrund der abgelegenen Lage der Resorts, spielen für Soneva die Emissionen durch die internationalen Flüge der Gäste und deren starke Auswirkungen auf die Umwelt eine wesentliche Rolle in ihrer Unternehmensbilanz. Soneva hat daher in 2008 eine Umweltabgabe in Höhe von zwei Prozent des Buchungsbetrags eingeführt. Bis heute sind es insgesamt USD 6,2 Millionen, die in zahlreiche Projekte mit positivem nachhaltigen,



sozialen und wirtschaftlichen Einfluss fließen und den Kohlendioxidausstoß durch die Resort Aktivitäten und internationalen Flüge der Gäste ausgleichen. Zu den Projekten zählen unter anderem Aufforstungsprogramme in Asien oder die Myanmar Stove Campaign, durch die bis heute 388.599 Tonnen CO2 eingespart werden konnten.



Pionier in Sachen Nachhaltigkeit und sozialem Engagement



„Um die sozialen Probleme unserer Zeit zu lösen, kann jedes Unternehmen mit nur kleinsten Veränderungen im Geschäftsmodell seinen Teil zur Verbesserung der Situation beitragen und somit beachtliches Kapital für den guten Zweck sammeln“, so Sonu Shivdasani. Soneva wurde bereits zum zweiten Mal für den Tourism of Tomorrow Award nominiert und erhielt so wieder einmal seinen Platz als einer der führenden Pioniere in Sachen Nachhaltigkeit in der Hotellerie.



Den kompletten Sustainability Report 2015 / 16 können Sie hier herunterladen.



www.soneva.com

Soneva

Soneva und SLOW LIFE-Philosophie



Soneva besteht aus Soneva Kiri auf der Hideaway-Insel Koh Kood in Thailand und Soneva Fushi im Baa-Atoll auf den Malediven, sowie dem erst kürzlich eröffneten Soneva Jani auf dem Noonu Atoll der Malediven. Seit 2015 sticht auch der Yacht-Traum Soneva in Aqua in See und steht für private Segeltörns rund um die Malediven zur Verfügung. Soneva gilt innerhalb der Tourismusbranche als Vorreiter im Engagement gegen den voranschreitenden Klimawandel und folgt der Philosophie des SLOW LIFE. Dies steht wörtlich für Sustainable-Local-Organic-Wellness-Learning-Inspiring-Fun-Experiences und ist die Vision der Besitzer Sonu und Eva Shivdasani von nachhaltigem Tourismus. Nachhaltigkeit bedeutet dabei luxuriöse Urlaubsreisen und gleichzeitig das Schärfen des Bewusstseins für die Umwelt und den Umweltschutz. Das ernsthafte Engagement für Nachhaltigkeit beeinträchtigt aber in keiner Weise den Spaßfaktor auf den Inseln, sondern trägt positiv und kreativ zur Unterhaltung und Wahrnehmung der Gäste bei.

