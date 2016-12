SolarWorld AG: Nennwerterhöhung beider Anleihen

Infolge der Ausübung des in den Anleihebedingungen (§ 3 Abs. 4) vertraglich vorgesehenen Rechts, die aufgelaufenen Zinsen gemeinsam mit der Hauptforderung am Fälligkeitstag zurückzuzahlen, erhöhen sich die jeweiligen Nennwerte/Rückzahlungsbeträge der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 (WKN A1YDDX) und der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN A1YCN1). In diesem Zusammenhang steigt die Gesamtmarge rückwirkend für die betroffene Zinsperiode vom 30. September bis 29. Dezember 2016 auf 10 % p. a. zzgl. Basiszinssatz 3-Monats-EURIBOR von mindestens 1 % p. a. Der Nennwert der Anleihen erhöht sich zum 30. Dezember 2016 jeweils um die zum 29. Dezember 2016 aufgelaufenen Zinsbeträge.



Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 (WKN A1YDDX)



Bisheriger Nennbetrag pro Stück: € 323,49

Höhe der aufgelaufenen Zinsen pro Stück: € 8,96

Nennbetrag pro Stück zum 30. Dezember 2016: € 332,45



Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN A1YCN1)



Bisheriger Nennbetrag pro Stück: € 332,57

Höhe der aufgelaufenen Zinsen pro Stück: € 9,21

Nennbetrag pro Stück zum 30. Dezember 2016: € 341,78

