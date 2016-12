THE JESUS AND MARY CHAIN - "Damage And Joy" Tour 2017

20.04.17 D-Darmstadt – Centralstation

21.04.17 D-Hamburg – Fabrik

24.04.17 D-Berlin – Huxleys Neue Welt

25.04.17 D-Köln – Live Music Hall



Tickets unter (VVK-Start 14.12.): https://www.adticket.de/The-Jesus-and-Mary-Chain-Shop.html?format=raw



The Jesus And Mary Chain war eine der ersten Bands auf Alan Mc Gees renommiertem Label Creation Records und sorgte damals mit ihrem Shoegaze-Gewitter in der noch sehr vom Synth Pop geprägten Musikszene für Furore.

Hinter dem Gewitter steckte aber auch schon immer ein unfassbar gutes Gefühl für Songwriting und Melodien zum Dahinschmelzen.



„Psychocandy“ oder auch „Darklands“ sind nicht von ungefähr Meilensteine der Zeit und auf jeder Bestenliste zu finden.

Während einer Tour Ende der 90er trennte sich die Band nach einen Streit der beiden Brüder und Hauptgründer Jim und William Reid.

Erst 2007 fanden die beiden Streithähne wieder zusammen und spielen seit dem regelmäßig ausverkaufte Shows und große Festivals.



Am 24.3. hat das Warten aller Fans ein Ende. Nach 18 Jahren darf man endlich wieder auf neues Material der Band gespannt sein.

Alan Mc Gee feierte es in einem Interview schon als „It’s kinda enormous“.

Wir freuen uns ungemein verkünden zu dürfen, dass The Jesus And Mary Chain im April für 4 Shows nach Deutschland kommen.



http://thejesusandmarychain.uk.com/

https://www.facebook.com/JesusAndMaryChain/?fref=ts

Erste Single "Amputation": http://pitchfork.com/news/70300-listen-to-the-jesus-and-mary-chains-new-song-amputation/





