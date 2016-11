Das soziale Start-Up "Wefugees" stellt Geflüchteten Antworten auf Bildungsfragen zur Verfügung

Die zu knappe Informationsweitergabe über spezielle Angebote für Neuankommende hat häufig zur Ursache, dass Geflüchtete nicht das volle Potential ausschöpfen, von dem was Einrichtungen anbieten. Das soziale Start-Up Wefugees hat sich unter anderem die Lösung dieses Problems zur Aufgabe gemacht. Seit dem 01. November werden Nutzer der Fragen-und-Antwort Plattform Wefugees deshalb nun auch in Sachen Bildung aufgeklärt und beraten. Fragen auf der Plattform werden an das Team von Kiron Open Higher Education, einer Bildungsplattform für Geflüchtete gerichten, wodurch Interessierte Antworten zu dem Studienangebot von Kiron, sowie zu generellen Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums in Deutschland bekommen.



Cornelia Röper, Gründerin und CEO von Wefugees formuliert zum Beginn der Zusammenarbeit: “Je mehr Menschen auf eine verständliche Weise erklärt bekommen, wie sie sich an einer Universität einschreiben oder auch ohne positiven Asylstatus Angebote wie Kiron nutzen können, desto mehr Neuankommende finden auch ihren Weg in Bildungseinrichtungen und Berufe”. Die gegebenen Antworten werden auf Wefugees.de gesammelt und zentral und nachhaltig bereitgestellt. Das erleichtert Geflüchteten die Informationsbeschaffung erheblich und auch Hilfsprojekte erreichen mit ihren Antworten mehr Leute mit weniger Aufwand.



Das soziale Start-Up Wefugees kooperiert bereits mit anderen Angeboten der Flüchtlingshilfe, um Nutzer auf der Frage-und-Antwort Plattform mit einem breit gefächerten Wissensspektrum zu versorgen und ihnen eine Handlungsgrundlage für ihre Integration zu bieten. “Wir sind dabei Experten aus allen Bereichen mit in die Community zu holen, um nicht nur Nachbarschaftsratschläge abzudecken, sondern auch die fachübergreifende Expertise auf einer zentralen Plattform zu vereinen.”, sagt Henriette Schmidt, Partnermanagerin und Mitgründerin von Wefugees.



Durch die Zusammenarbeit mit Kiron wird nun auch die Expertise im Bereich Bildung und Studium auf Wefugees abgedeckt. Markus Kreßler, Mitgründer von Kiron: "Kiron möchte über die Plattform von Wefugees mit qualifizierter und individueller Beratung geflüchtete Menschen auf ihrem Bildungsweg unterstützen. Die Zusammenarbeit ist notwendig, um den Informationsfluss und die direkte Kommunikation mit potenziellen und bereits aktiven Studierenden noch besser zu gestalten. Über die Kooperation freuen wir uns sehr, da der Dialog mit unseren Studierenden, aber auch die enge Vernetzung zu anderen Organisationen sehr wichtig sind, damit möglichst viele Geflüchtete mit unserem Angebot erreicht werden."



Über Kiron:



Das soziale Start-up Kiron Open Higher Education wurde 2015 von Vincent Zimmer und Markus Kreßler gegründet. Kiron ist weltweit die erste Bildungsplattform, die Geflüchteten einen unbürokratischen Zugang zu Hochschulbildung ermöglicht. Das innovative On- und Offline-Modell besteht aus durchschnittlich zwei Jahren Onlinestudium und einem Präsenzstudium an einer der Partnerhochschulen. Zusätzlich bietet Kiron Student Services an, um den Studierenden im Laufe des Onlinestudiums unterstützend zur Seite zu stehen.



Geflüchtete können unabhängig vom Aufenthaltsstatus und -ort, sowie den Nachweis von Zeugnissen, das kostenfreie Bachelorstudium beginnen. Die derzeit 1500 Studierenden haben die Möglichkeit zwischen den Fachrichtungen Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Ingenieurwissenschaften zu wählen. Kiron konnte bereits mit 24 Hochschulen in Deutschland, Frankreich, Jordanien und Italien Partnerschaften schließen.

Wefugees

Die online Plattform Wefugees (www.wefugees.de) ist die erste und einzige Multi-Stakeholder-Community-Plattform für Flüchtlings-Themen, auf der Flüchtlinge, Freiwillige und Experten Informationen und Ratschläge austauschen können. Seit Ende 2015 unterstützen sie Geflüchtete dabei, sich selbstständig mit individuell zugeschnittenen Informationen zu versorgen und sich in Deutschland zurecht zu finden. Das Prinzip ist simpel: Geflüchtete stellen Fragen zu einem beliebigen Thema und erhalte die Antworten sofort online. Die Antworten kommen von ehrenamtlichen Nutzern mit oder ohne Fluchthintergrund oder von erfahrenen Experten.



Alle am Rat geben Interessierten können sich einfach anmelden und ihr lokalspezifisches Wissen an Geflüchtete weitergeben. Die verifizierten Experten sind auswählte Kooperationspartner, die seitens des Teams benachrichtigt werden sobald ihr Fachwissen gefragt ist.





