Drei neue Boutique-Hotels bei Small Luxury Hotels of the World™: Aufregende Adressen an der skandinavischen und australischen Küste

Diesen Monat freut sich Small Luxury Hotels of the World™ (SLH, www.slh.com) über drei neue Boutique-Hotels in seinem Portfolio. Das Angebot reicht diesmal vom eleganten Rückzugsort an der Küste von New South Wales, über eine facettenreiche Unterkunft im Herzen der schwedischen Küstenstadt Göteborg bis zu einem idyllisch gelegenen Hotel in der inspirierenden Fjordlandschaft an Norwegens Westküste.



Storfjord Hotel: Skodje, Norwegen



Dieser Rückzugsort in den Wäldern Norwegens, in Handarbeit aus echtem norwegischen Holz errichtet, bietet seinen Gästen einen Panoramablick auf dramatische Fjorde und Berggipfel - eine der weltweit wohl atemberaubendsten Landschaften. Das 23 Zimmer umfassende Hotel kombiniert traditionellen Blockhüttenstil mit hochwertigem Design in Form von unbearbeitetem Holz und eleganten Grautönen, welches den Zimmern einen Hauch von „Skandi-chic“ verleiht. Die Gästezimmer sind der Inbegriff von Komfort und neben Himmelbett und schicken Sofas mit gemütlichen Fell-Überwürfen, sind sie mit eigenem Kamin oder privatem Balkon ausgestattet. Von hier aus genießen Gäste den Ausblick auf die von grünen Wäldern gerahmte Fjordlandschaft.



Das Restaurant im Storfjord Hotel ist ein schlichtes und entspanntes Erlebnis der gehobenen Küche mit regionalen Delikatessen und Aromen. Zum abendlichen 4-Gänge-Menü empfiehlt sich das eigens vom Hotel gebraute Bier – das Storfjordbrygg. Gäste, die mehr von Norwegens Westküste entdecken wollen, können in der Nähe von Ǻlesund fischen gehen oder mit dem Kayak nach Glomset Cove fahren. Das Hotel steht für „Luxus auf die norwegische Art“ und Gäste können sich auf freundliches Personal verlassen, das jederzeit bemüht ist, sämtliche Wünsche zu erfüllen und den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.



Weitere Informationen unter www.slh.com/storfjord, Preise ab ca. 220€/Übernachtung für zwei Personen im Superior Zimmer, inkl. Frühstück, inkl. Steuern.



SLH Insider Tipp: Eine ganz besondere Art, die norwegische Westküste zu entdecken, bietet ein Flug mit dem Helikopter. Das Hotel ist gerne behilflich, eine private Tour zu organisieren, sei es zum Wasserfall am Geirangerfjord oder zu wolkenverhangenen Berggipfel rund um den Hjorundfjord.



Halcyon House: Cabarita Beach, Australien



Das Halcyon House ist SLH’s erstes Hotel in New South Wales und liegt quasi direkt am Cabarita Beach. Als Vision der Brisbaner Designerin Anna Spiro, sieht es aus, als wäre es einem Einrichtungsmagazin entsprungen. Viele der 21 individuell gestalteten Suiten bieten Meerblick und sind stilvoll in dunkelblauen Farbtönen mit nautischen Touch gestaltet. Der Salzwasserpool, ausgestattet mit blau-weiß-gestreiften Liegen und umgeben von Palmen, bietet ein mediterranes Flair. Halcyons Poolrestaurant Paper Daisy, wird geleitet vom ehemaligen Chefkoch des Noma, Ben Devlin, einem einheimischen Australier, der Wert auf gehobene Küche mit lokalen Zutaten legt.



Weitere Informationen unter www.slh.com/halcyon, Preise ab 374€/Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer, inkl. Frühstück, inkl. Steuern.



SLH Insider Tipp: Ein Spaziergang entlang des Strandes bis zu den „Cabarita Headlands“ lohnt sich: Neben einem 360°-Panoramaausblick auf die umliegende Umgebung bietet sich außerdem die Möglichkeit zum Surfen oder – mit etwas Glück – Wale beobachten.



Dorsia Hotel and Restaurant: Göteborg, Schweden



Die von der französischen Belle Époque inspirierte, charakteristisch dekorierte Einrichtung, verleiht dem Dorsia Hotel seinen bestechenden Charme. Jedes der 37 individuell ausgestatteten Zimmer und Suiten wurde von Märchenbüchern inspiriert eingerichtet, um dem Gast sein persönliches Königreich zu bieten. Die Gästezimmer und öffentlichen Bereiche des Hotels sind verziert mit klassischer Kunst und Antiquitäten, die von drei Eigentümergenerationen gesammelt wurden. Die Küche des Dorsia Hotels kreiert eigene Menüs, die von den Europareisen der Eigentümer inspiriert sind, mit Einfluss der französischen Küche und frischen, lokalen Zutaten. Das Dorsia Hotel besticht mit seiner zentralen Lage, die ideal ist zur Besichtigung der historischen Altstadt und um die wichtigsten Orte und Attraktionen in und um Göteborg zu erreichen. Das alte Posthaus, der Trädgårdsföreningen Park, die Oper und das Kunstmuseum sind nur ein paar Schritte vom Hotel entfernt.



Weitere Informationen unter www.slh.com/dorsia , Preise ab 265€/Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer, inkl. Frühstück, inkl. Steuern.



SLH Insider Tipp: Göteborg liegt an der Mündung des „Göta Älv“ an der schwedischen Nordseeküste und lässt sich großartig vom Wasser aus erkunden. Nehmen sie die „Älvsnabben“-Fähre zum „Sjömagasinet“, eines der zahlreichen mit dem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants in der Stadt.

