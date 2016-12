Erster Trailer zu ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 3

Wer kennt sie nicht – die erfolgreichen Animationshits von Illumination Entertainment. Ich – Einfach unverbesserlich 3 - die neuesten Abenteuer von Gru, Lucy, ihren süßen Töchtern – Margo, Edith und Agnes – und natürlich den Minions kommen 2017 ins Kino. In diesem Jahr hat Gru einen neuen Gegner, den bösen ehemaligen Kinderstar Balthazar Bratt, der inzwischen zwar erwachsen ist, aber sich nicht mehr von der Figur lösen kann, die er in den 80er-Jahren so erfolgreich gespielt hat. Im Handumdrehen entwickelt er sich zu Grus Erzfeind.



Pierre Coffin und Kyle Balda inszenieren den Film mit Eric Guillon als Co-Regisseur, für das Drehbuch zeichnen Cinco Paul & Ken Daurio verantwortlich. Produziert wird der Animationsfilm von Illumination (Chris Meledandri und Janet Healy), als Executive Producer ist Chris Renaud an Bord. Martina Hill als unverbesserliche Lucy und Oliver Rohrbeck als deutscher Sprecher von Gru sind wieder mit dabei, die Stimme des neuen Bösewichts Balthazar Bratt bleibt vorerst ein Geheimnis.



Den Trailer zu ICH – EINFACH UNVERBESSERLICH 3 (3D) können Sie hier herunterladen. Auf YouTube finden Sie den Trailer hier.



Kinostart: 06. Juli 2017



Im Verleih von Universal Pictures International Germany



Regie: Pierre Coffin & Kyle Balda mit Eric Guillon als Co-Regisseur

Drehbuch: Cinco Paul & Ken Daurio

Produzenten: Chris Meledandri & Janet Heal

Executive Producer: Chris Renaud

Mit den deutsche Stimmen von: Martina Hill, Oliver Rohrbeck, u.a.

