Wo kann man jetzt schon richtig Ski fahren?

Auf den Gletschern der Alpen ist die Wintersaison bereits in vollem Gange. Wo man sonst die Bretter schwingen lassen kann, erfahren Interessierte auf Skiresort.de: „Oberhalb von 1.200 Metern steht dem Schneespaß fast nichts mehr im Weg“, sagt Gründer und Geschäftsführer Oliver Kern. „Top-Beschneiungsanlagen wie in Kitzbühel und Sölden bescheren Urlaubern sogar erste Talabfahrten.“ Das Team des weltweit größten Testportals für Skigebiete liefert Daten zu mehr als 5.300 Destinationen rund um den Globus, über 1.000 tagesaktuelle Schneeberichte sowie allerlei Wissenswertes zur winterlichen Pistengaudi. www.skiresort.de



Beste Bedingungen in den Alpen-Hotspots: die schneesichersten Skigebiete



Bei griffigem Schnee erfreuen sich Urlauber an den ersten 34 Liften und 169 Abfahrtskilometern in Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena. Beschwingte Tage verbringen Wintersportler schon jetzt auf den Höhen des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (derzeit 140 Pistenkilometer/50 Lifte geöffnet), dessen Verbindungsbahnen allesamt in Betrieb sind. Im Herzen der italienischen Dolomiten locken Gröden (Val Gardena, 130 km/64 Lifte) und das Fassatal (Val di Fassa, 32 km/27 Lifte) ungeduldige Skifahrer: „Dort ist die Rundtour Sellaronda schon in beide Richtungen befahrbar“, sagt Ski-Experte Oliver Kern. In höher gelegenen Wintersportgebieten wie Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche (223 km/38 Lifte) am Schweizer Matterhorn und Espace Killy – Val d'Isère/Tignes (198 km/49 Lifte) in der französischen Tarentaise hat die Saison ebenso schon begonnen. Und auch in Deutschland sind auf der oberbayerischen Zugspitze die Hälfte der Pisten und Bahnen freigegeben (Stand 8. Dezember 2016).



Weitere Infos zum weltweit größten Bewertungs- und Testportal



von Skigebieten unter www.skiresort.de

Skiresort Service International GmbH

Das weltweit größte Skigebiets-Testportal "Skiresort.de" bietet Informationen zu mehr als 5.300 Destinationen auf allen Kontinenten. Wintersportlern stehen auf der mobiloptimierten Website über 1.000 tagesaktuelle Schneeberichte, etwa 4.000 Wetterberichte sowie Wissenswertes zu neuen Liften und Bahnen zur Verfügung. Das Unternehmen ist seit 1998 auf dem deutschsprachigen Markt etabliert. Zusätzlich ging 2010 die englischsprachige Plattform www.skiresort.info online sowie eine französische, italienische und niederländische Version im Winter 2013/14. Alle Daten sind auch über eine kostenfreie App abrufbar. Hinter dem Testportal steht das Münchner Unternehmen "Skiresort Service International" mit den beiden Geschäftsführern Oliver Kern und Peter Krafft. Für die Wintersaison 2016/17 prognostizieren sie rund 7,5 Millionen Besucher auf ihren Online-Plattformen.

