Es müssen nicht immer die Alpen sein

Wohin geht‘s im nächsten Skiurlaub? Klare Sache, möchte man meinen – bekannte Hotspots im Alpenraum gibt es viele für schneebegeisterte Urlauber. Doch auch außerhalb des „vertrauten“ Terrains schlummern feine, ausgefallene Abfahrtsparadiese. „Im Rahmen unserer ständigen Tests von Wintersportregionen haben wir einige Geheimtipps prämiert“, sagt Oliver Kern von Skiresort.de. Der Gründer und Geschäftsführer des weltweit größten Bewertungsportals für Skigebiete verrät fünf europäische Top-Destinationen für neugierige Pistenentdecker, Reiselustige und Feinschmecker. www.skiresort.de







Myrkdalen[b] (Vestlandet/Norwegen, 30 Pistenkilometer)[/b]



Tief in den Fjorden Norwegens liegt das erst rund zehn Jahre junge Wintersportgebiet Myrkdalen. Da sich Gäste ortsbedingt auf eine ordentliche Portion Naturschnee verlassen können, ist die Region bis in den Mai hinein befahrbar. Anfänger schwingen über breite, ausgezeichnet präparierte Abfahrten, Freerider wirbeln im Tiefschnee der zahlreichen off-piste-Möglichkeiten – und das nahezu ohne Lift-Wartezeiten. „Auch aufgrund der guten Bedingungen für Einsteiger mit Förderband und leichten Pisten haben wir Myrkdalen doppelt ausgezeichnet“, sagt Oliver Kern von Skiresort.de.



Skiresort.de-Bewertung: Führendes Skigebiet bis 30 km Pisten. Testsieger: Anfänger



Arber (Bayerischer Wald/Deutschland, 10 Pistenkilometer)



Das kostengünstige Familienskigebiet im Bayerischen Wald fährt mit Förderbändern, Crosspark, Parallel-Riesenslalom, Wärmeraum und Rodelhang auf. ArBär-Kinderland und Zwergerl-Land liegen direkt nebeneinander und bilden eine riesige Spielwiese für die Abfahrtslegenden von morgen, die dank kindgerechter Sesselbahnen sicher bergauf bugsiert werden. Auch hinsichtlich Sauberkeit und Hygiene fährt der Arber bei den Testern Bestnoten ein.



Skiresort.de-Bewertung: Führendes Skigebiet bis 20 km Pisten. Bestes Kinderland: ArBär Kinderland



Jasná Nízke Tatry – Chopok



(Niedere Tatra/Slowakei, 44,5 Pistenkilometer)



Seitdem die Nord- und Südseite des Berges Chopok in der Wintersaison 2012/2013 mit modernen Gondelbahnen zusammengeschlossen wurden, zählt das Gebiet zu den führenden Skidestinationen der Slowakei. Zum Repertoire gehören gepflegte Pisten aller Schwierigkeitsgrade und ein gelungener Snowpark für Könner. Pluspunkt Gastronomie: In einigen der vielen Hütten wird auf offenem Feuer gegrillt. „Ob landestypische Küche oder Burger-Restaurant, am Chopok findet jeder Gaumen die passende Mahlzeit“, so Ski-Experte Oliver Kern.



Skiresort.de-Bewertung: Führendes Skigebiet bis 60 km Pisten



Mitterdorf (Almberg) – Mitterfirmiansreut



(Bayerischer Wald/Deutschland, 10 Pistenkilometer)



Von Weihnachten bis Ende März gilt der „Gletscher des Bayerischen Walds“ als besonders schneesicher – fast alle Abfahrten werden zusätzlich beschneit. Überdachte Zauberteppiche begeistern den Nachwuchs im Junior-Ski-Zirkus, den das Skiresort.de-Team im Vorjahr als bestes Kinderland prämierte. Live-Bilder auf der Info-Tafel sorgen für optimale Orientierung, pistennahe Parkplätze für die komfortable Anreise. Angebunden sind zudem ein weitläufiges Loipennetz, Winterwanderwege und eine Rodelbahn.



Skiresort.de-Bewertung: Bestes Kinderland: Junior-Ski-Zirkus



Tatranská Lomnica



(Prešovský kraj/Slowakei, 11,8 Pistenkilometer)



Im höchstgelegenen Wintersportort der Slowakei transportieren hochmoderne Bahnen die Gäste bis auf 2.190 Meter. Weite Berghänge und Panoramablicke zeichnen das slawische Schneeparadies aus. „Die Pisten werden täglich mit viel Liebe zum Detail frisch präpariert“, sagt Ski-Experte Oliver Kern. „Selbst am späten Nachmittag sind die Abfahrten noch immer in absolutem Top-Zustand.“ Ein weiteres Highlight ist die Seilbahnfahrt auf den Lomnický stit (dt.: Lomnitzer Spitze), mit 2.632 Metern zweithöchster Berg des Landes.



Skiresort.de-Bewertung: Führendes Skigebiet bis 20 km Pisten

