Sixt Sports & Luxury Cars: Mobilitätsdienstleister weitet seine Services aus

- Sixt richtet für Kunden der Sport- und Luxuswagen-Flotte zentrale Buchungs- und Beratungsstelle ein

- Neuer Auftritt der Website bietet Kunden zahlreiche Mehrwerte



Sixt, international agierender Mobilitätsdienstleister, weitet die Services von Sixt Sports & Luxury Cars aus. Dazu gehören eine zentrale Reservierungsstelle sowie ein neuer und innovativer Auftritt der Website.



Sixt Sports & Luxury Cars bietet seinen Kunden ausgezeichnete Premium-Services sowie eine breite Flotte hochwertiger Sport- und Luxusfahrzeuge für gehobene Ansprüche. Um die Bedürfnisse der Kunden noch besser zu bedienen, hat Sixt seine Kapazitäten erweitert und eine zentrale Buchungs- und Beratungsstelle eingerichtet. Dort kümmern sich spezialisierte, mehrsprachige Mitarbeiter um die persönliche Betreuung und individuelle Beratung in allen Fragen rund um die luxuriösen Fahrzeuge und sorgen länderübergreifend für einen reibungslosen Buchungsprozess.



Und auch die Online-Präsenz von Sixt Sports & Luxury Cars wurde erneuert: Die Website www.sixt.de/sports-und-luxury-cars/ präsentiert die Sport- und Luxuswagen-Flotte von Sixt in modernem und klarem Design. Sie stellt die verschiedenen Fahrzeugmodelle anhand ansprechender Fotos dar und bietet Kunden umfassende Informationen zu der jeweiligen Fahrzeugmarke, deren Hersteller sowie sämtliche Technik-Details. Kunden können so gezielt nach ihrem Wunschfahrzeug suchen – und auch direkt buchen. Der Menüpunkt „vents für Sie" bietet Kunden dabei einen ganz besonderen Mehrwert: Dort erhalten sie Angebote für beispielsweise ein Männerwochenende im SUV oder eine exklusive Fahrt im Traumauto zum Traualtar.



Konstantin Sixt, Vorstand Vertrieb der Sixt SE: „Sixt bietet seinen Kunden erstklassige Services, die wir stetig den Kundenbedürfnissen anpassen. Mit dem neuen und erweiterten Online-Auftritt von Sixt Sports & Luxury Cars stellen wir das einmal mehr unter Beweis. Uns lag dabei vor allem daran, der Begeisterung unserer Kunden für Luxusfahrzeuge, die häufig echte Liebhaberautos sind, ge-recht zu werden und ihnen eine passende Plattform zu geben."



Die umfassenden und weltweiten Mobilitätsservices von Sixt Sports & Luxury Cars sind erhältlich im Internet unter www.sixt.de/sports-und-luxury-cars/ sowie per Hotline unter +49 (0) 1806 677 077 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Anruf).

Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein international führender Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen für Geschäfts- und Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und weitet seine Präsenz kontinuierlich aus. Stärken wie der hohe Anteil an Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmen unterhält Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche, bekannten Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleistern aus dem Touristiksektor. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,2 Mrd. Euro (2015).



www.sixt.de

