Sweet 16: Six Senses Ninh Van Bay überrascht mit Besonderheiten

Jeder Tag ist etwas Besonderes: Dieses Lebensgefühl unterstreicht das Six Senses Ninh Van Bay. Verwöhnt das idyllische Resort in Vietnam ganz nach Six Senses Manier seine Gäste sowieso nach Strich und Faden, so gibt bald pro Tag noch ein überraschendes Extra dazu. Selbstverständlich gratis. „Sweet 16“ heißt die kostbare Auswahl aus 16 verschiedenen Möglichkeiten. Darunter finden sich wohltuende Wellness-Anwendungen, spannende Aktivitäten und Köstliches aus der Kulinarik. „Sweet 16“ gilt ab einem Mindestaufenthalt von fünf aufeinanderfolgenden Nächten ab November bis einschließlich Oktober 2017.



Auf einen Streifzug durch die Raffinessen der Vietnamesischen Küche entführt ein interessanter Kochkurs. Der findet im eigenen Garten des Six Senses Resorts statt – so können viele Zutaten gleich frisch gepflückt werden. Idyllisch ist der Blick auf die Bucht bei einem High Tea am Landungssteg und unvergesslich ein privates Picknick an einem der wunderbaren Strände nahe des Resorts. Auf einem traditionellen Fischerboot geht es romantisch dem Sonnenuntergang entgegen. Und ganz privat wird es beim frisch gemixten Sundowner in der eigenen Villa.



Das Aktivitätenprogramm zeigt alles, was Ninh Van Bay an Schönheit zu bieten hat – und das ist viel. So gibt es eine geführte Natur-Wanderung, einen Angelausflug per Boot durch die Bucht, Wasserski- und Segelkurse oder einen Besuch einer Hummerzucht. Hier können sich die Teilnehmer dann gleich fangfrische Köstlichkeiten aussuchen, die ihnen vom Chef abends ganz nach ihren Wünschen zubereitet werden.



Wellness-Liebhaber und Entspannungsbedürftige werden mit einer wunderbar wohltuenden Schulter- und Rückenmassage, einer geführten Meditation oder eine Mani- bzw. Pediküre verwöhnt. Und das im mehrfach ausgezeichneten Spa des Six Senses Ninh Van Bay.



Am Ende des Aufenthalts überrascht noch eine Besonderheit: der „Pack and Go Laundry Service“: Die komplette Kleidung wird gewaschen, gereinigt und gebügelt. So kehren Gäste mit frischer Kleidung wieder nach Hause zurück.



Völlig abgeschieden erstreckt sich das zauberhafte Resort in der Bucht von Ninh Van Bay – idyllisch umrahmt von imposanten Felsformationen, einem pulsierenden Riff und erhabenen Bergen. Alle 59 Villen – jede mit privatem Pool – liegen am Strand oder schmiegen sich, abgeschirmt von gewaltigen Felsen, verschwiegen in die wunderbare Natur. Hier finden wahrlich alle Sinne Zuflucht und kommen wieder zu Kräften – unterstützt wird die Regeneration im Six Senses Spa mit einer sorgfältigen Komposition aus traditionell Vietnamesischen und den berühmten Six Senses Anwendungen – abgestimmt auf die Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes. Das umfangreiche Aktivitätenprogramm sorgt für Abwechslung – ob es nun Ausflüge durch die Natur und zu den Sehenswürdigkeiten sind oder Tauch- und Schnorchelkurse im beeindruckenden Korallenriff.



Weitere Informationen gibt die Broschüre „Six Senses Sweet 16“, die unter www.sixsenses.com zum Download bereit steht und alle Informationen wie Reservierungsbedingungen beschreibt. Kostenfrei kann innerhalb Deutschlands unter folgender Rufnummer gebucht werden: 0800-7243516.

Über Six Senses Resorts & Spas

Six Senses Hotels Resorts & Spas ist ein Management- und Entwicklungsunternehmen bestehend aus zehn Resorts und 28 Spas, betrieben unter den Markennamen Six Senses, Evason und Six Senses Spas. Six Senses steht für Resorts inmitten außergewöhnlich schöner Natur, gestaltet in einem durchdachten und vielfältigen Design. Individuell im Stil, spiegelt jedes der Six Senses-Häuser mit innovativem Engagement seine Verantwortung für Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Wellness wider.



Six Senses Ninh Van Bay



Das Six Senses Ninh Van Bay liegt abgeschieden und ruhig in der Bucht einer Halbinsel, nahe der Küstenstadt Nha Trang. Es fügt sich mit seiner nachhaltigen Architektur harmonisch in die Landschaft der malerischen Felsküste der Nin Van Bucht ein und kann nur per Boot erreicht werden. Ein goldener Sandstrand, imposante Felsen und mächtige Berge säumen das idyllische Hideaway, das 59 Villen – alle mit privatem Pool – umfasst. Das Six Senses Spa verwöhnt mit seinen wunderbaren Anwendungen. Für Aktivitäten – auch für Familien – gibt es ein spannendes Aktivitätenprogramm. Köstlich sind die kulinarischen Kreationen.



Six Senses Spas



Ein Schlüsselelement bei allen Six Senses-Häusern bilden die Six Senses Spas mit einer weiten Palette an ganzheitlichen Wellness-, Verjüngungs- und Schönheitsbehandlungen unter der Leitung professioneller Therapeuten. 18 Six Senses Spas laufen als unabhängige Spas in angesehenen Hotels und Resorts sowie auch an Bord von Schiffen oder in den First Class-Lounges zweier wichtiger Flughäfen.









