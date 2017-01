Frischer Wind zum Neuen Jahr

Der als besonders pro-aktive bekannte Hotel Manager Michael Murphy leitet ab sofort als General Manager das Team des Evason Ana Mandara. Seine Karriere führte ihn vor mehr als 20 Jahren nach Asien. In China betreute er bereits ab 2014 das Pre-Opening des Six Senses Qing Cheng Mountain; zuvor war Murphy bereits seit 2005 im Reich der Mitte tätig, unter anderem als General Manager des Howard Johnson Hi-Tech Plaza Chengdu sowie als leitender Geschäftsführer der Landison Tourism Group Co. Ltd.



Insbesondere ausführliche Asienkenntnisse bringt Michael Murphy also nach Nha Trang mit, und damit auch das richtige Einfühlvermögen für das ebenso beliebte wie bekannte Evason Ana Mandara an der vietnamesischen Südostküste.



Seine Karriere begann vor mehr als zwei Jahrzehnten als Management Trainee im Hilton Hong Kong. In der Folgezeit besetzte er regelmäßig Führungspositionen im Bereich Food & Beverage sowie als General Manager in verschiedenen Fünf-Sterne-Häusern in Japan, Vietnam, Indonesien, Hong Kong, Malaysia, Thailand und auf den Bahamas. In diesen Positionen erarbeitete er sich bei führenden Hotel- und Resortgruppen, exklusiven Privatclubs sowie bei der Entwicklung von Luxusimmobilien und Resorts umfangreiche und fundierte Management-Kenntnisse.



Zur Bekanntgabe von Michael Murphys Ernennung bemerkt Bernhard Bohnenberger, Präsident der Six Senses Resorts Spas: „Michaels lokale Wirtschafts- und Kulturkenntnisse sind für uns von großem Wert, da sie uns in dieser Region einen entscheidenden Vorteil verschaffen werden. Sein proaktiver Management-Stil wird dafür sorgen, dass sein Team die Six Senses Mission, den Menschen ihren ganz persönlichen Zugang zur Welt im und um das Resort herum zu verschaffen, beispielhaft vorlebt.“



Über Evason Ana Mandara Nha Trang



Das Evason Ana Mandara Nha Trang liegt als einziges Resort von Nha Trang direkt am Strand. Die 74 Gästezimmer bezaubern mit ihrem klassisch-vietnamesischen Stil und tropischen Gärten. In den Restaurants werden heimische, regionale und internationale Küche geboten, allem voran das Ana Beach House Bar & Restaurant mit mediterranen Spezialitäten - das erste Strandrestaurant mit Lounge am Platz. Der Six Senses Spa hält eine Vielzahl von speziellen Anwendungen und traditionellen Therapien bereit. Familienfreundliche Aktivitäten, Ausflüge, Tauchen und Veranstaltungsräume runden das Angebot ab. Mehr Information über das Evason Ana Mandara Nha Trang liefert die Website www.sixsenses.com/Evason-Ana-Mandara-Nha-Trang/



Six Senses Hotels Resorts Spas ist ein Hotel- und Spa-Managementunternehmen, das unter den Markennamen Six Senses, Evason und Six Senses Spas derzeit elf Resorts und 29 Spas in 19 Ländern führt. Mit dem Ziel, die Unternehmensgröße innerhalb der folgenden drei Jahre zu verdoppeln, betreibt Six Senses seine Resorts an entlegenen Orten und inmitten einzigartiger Naturschönheiten.



Sie alle sind bekannt für ihr charakteristisch-einzigartiges Design. Jedes einzelne Resort hält sich an die Verpflichtung, Verantwortung für die Gesellschaft, für Nachhaltigkeit und für das Wohlbefinden zu übernehmen.



Six Senses Spa bietet eine breite Palette an ganzheitlichen Wellness-, Verjüngungs- und Schönheitsbehandlungen unter der Leitung professioneller Therapeuten. Die Six Senses Spas finden sich in renommierten Orten und Häusern auf drei Kontinenten und vielen exotischen Inseldestinationen. So verbinden sich in jedem Spa die herausragenden Six Senses Therapien mit lokal-traditionellen Anwendungen. Durch kontinuierliche Forschung, Wissbegierde und Überdenken ist das Spa Konzept einem stetigen Wandel unterzogen – doch allen voran steht die Erkenntnis, dass sich jeder Mensch zunächst mit seinem Innersten verbinden muss, bevor er sich mit der Außenwelt verbinden kann.



Evason präsentiert eine Kollektion von einzigartigen Resorts, die der Six Senses-Philosophie einer kompromisslosen Verantwortung für Nachhaltigkeit und die Gesellschaft folgen. Diese Häuser zeichnen sich nicht nur durch ihre Familienfreundlichkeit aus, sondern legen großen Wert auf eine Vielzahl von Service-Angeboten, persönliche Aufmerksamkeit und individuelle Freizeitmöglichkeiten.

