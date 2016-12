Frischer Wind im Sultanat Oman: Aaron McGrath ist neuer General Manager im Six Senses Zighy Bay

Das Six Senses Zighy Bay im Sultanat Oman legt seine Zukunft in die Hände von Aaron McGrath. Als neuer General Manager zeichnet er für die Belange des Resorts mit seinen 82 Poolvillen verantwortlich. McGrath schloß seine Ausbildung mit dem Diplom in Hotelmanagement am Hotel Institute Montreux in der Schweiz ab. Seither führten und führen ihn 24 Jahre Berufserfahrung in der Luxushotellerie rund um den Globus.



Aaron McGrath startete seine Karriere als Corporate Trainee im Hyatt Regency Riyadh Olaya in Saudi Arabien, wo er bald zum Stellvertretenden Food & Beverage Manager aufstieg. Danach holte ihn das Sonaisali Island Resort nach Fiji; erst als Resort Manager und später auch als General Manager. Drei Jahre später erfolgte die Benennung zum Geschäftsführer der Sonaisali Group mit Verantwortung für das Sonaisali Island Resort, die Sonaisali Premium Residences sowie das Tadrai Island Resort. Bevor der erfolgreiche Hotelmanager das Team des Six Senses Zighy Bay ergänzte, brachte er sein Erfahrung als General Manager im Imperial Springs International Summit Hotel im chinesischen Guangzhou ein.



Kosmopolitisch aufgewachsen, liegen die Wurzeln von Aaron McGrath in Australien und Fiji. Er lebt nach der Devise von Norman Schwarzkopf, Jr.: „Führung ist die wirkungsvolle Kombination von Strategie und Charakter. Aber wenn man auf eines davon verzichten muss - dann lieber auf die Strategie.“ Seine Freizeit verbringt McGrath am liebsten mit Tiefseetauchen, beim Wandern oder auf dem Motorrad.



Über Six Senses Zighy Bay



Das Six Senses Zighy Bay liegt im Norden der Halbinsel Musandam im Sultanat Oman, vor der spektakulären Kulisse der felsigen Hajar-Berge. 82 rustikale Villen mit herrlichen Ausblicken reihen sich wie ein typisch omanisches Dorf an den eineinhalb Kilometer langen, privaten Sandstrand in der zauberhaften Bucht. Die Gäste haben die Wahl zwischen verschiedenen unvergesslichen Gourmetküchen, vom Restaurant Sense of the Edge mit zeitgemäßer Cuisine und einer atemberaubenden Aussicht über regionale Spezialitäten im Gewürzmarkt Shua Shack bis zum Weinkeller. Gerne arrangiert der Guest Experience Maker, kurz GEM genannt, auch ein intimes Abendessen in der eigenen Villa.



Der Six Senses Spa at Six Senses Zighy Bay ist ein Refugium für Körper und Geist. Ultimatives Wohlbefinden steht im Mittelpunkt der umfassenden Wellness-Erfahrungen. Im Spa treffen friedliche Ruhe, Fitness und Gesundheit aufeinander, mit traditionellen und modernen Anwendungen ganzheitlicher Art, ausgeführt von eigenen oder eingeladenen Therapeuten.



Wahres Abenteuer liegt in der Landung mit dem Paragleiter über der Zighy Bay. Die Kultur des Omans erleben und gleichzeitig einen eleganten Lebensstil pflegen ist im Six Senses Zighy Bay kein Widerspruch. Mit einem Segeltörn im traditionellen Dau, Wander- und Mountainbike-Touren, Klettern oder maßgeschneiderten Ausflügen gibt es in dieser reichen und lebendigen Kultur für jeden Geschmack etwas, für den aktiven Gast ebenso wie für den Urlauber, der einfach nur entspannen möchte.



Weitere Informationen sind unter www.sixsenses.com/SixSensesZighyBay zu finden.

Six Senses Resorts & Spas

Six Senses Hotels Resorts Spas ist ein Hotel- und Spa-Managementunternehmen, das unter den Markennamen Six Senses, Evason und Six Senses Spas derzeit elf Resorts und 28 Spas in 19 Ländern führt. Mit dem Ziel, die Unternehmensgröße innerhalb der folgenden drei Jahre zu verdoppeln, betreibt Six Senses seine Resorts an entlegenen Orten und inmitten einzigartiger Naturschönheiten.



Sie alle sind bekannt für ihr charakteristisch-einzigartiges Design. Jedes einzelne Resort hält sich an die Verpflichtung, Verantwortung für die Gesellschaft, für Nachhaltigkeit und für das Wohlbefinden zu übernehmen.



Six Senses Spa bietet eine breite Palette an ganzheitlichen Wellness-, Verjüngungs- und Schönheitsbehandlungen unter der Leitung professioneller Therapeuten. Die Six Senses Spas finden sich in renommierten Orten und Häusern auf drei Kontinenten und vielen exotischen Inseldestinationen. So verbinden sich in jedem Spa die herausragenden Six Senses Therapien mit lokal-traditionellen Anwendungen. Durch kontinuierliche Forschung, Wissbegierde und Überdenken ist das Spa Konzept einem stetigen Wandel unterzogen - doch allen voran steht die Erkenntnis, dass sich jeder Mensch zunächst mit seinem Innersten verbinden muss, bevor er sich mit der Außenwelt verbinden kann.



Evason präsentiert eine Kollektion von einzigartigen Resorts, die der Six Senses-Philosophie einer kompromisslosen Verantwortung für Nachhaltigkeit und die Gesellschaft folgen. Diese Häuser zeichnen sich nicht nur durch ihre Familienfreundlichkeit aus, sondern legen großen Wert auf eine Vielzahl von Service-Angeboten, persönliche Aufmerksamkeit und individuelle Freizeitmöglichkeiten.





