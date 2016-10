Zwei Fäuste & ein Flugsimulator!

Verschmitzter Gesichtsausdruck, schwarzer Bart, bullige Statur und Fäuste wie Vorschlag-Hämmer: Klaus Löffler sieht nicht nur haargenau aus wie Filmstar und Allroundtalent Bud Spencer – er ist dazu auch mindestens so originell wie das Original.



Überzeugen Sie sich selbst und nutzen Sie Ihre Chance auf Ihr Foto mit Bud Spencer D. und ein Autogramm!



Verblüffend echt.



Direkt bei simINN in der MOTORWORLD.



Am Sonntag, 16. Oktober 2016 von 10h00 bis 16h00.



Zum Saisonausklang.



Und keine Sorge: als Profi schlägt Bud nicht wirklich zu. Er tut nur so.

