Silvretta Montafon: Saisonstart am 11. November

Skifahrer, Snowboarder sowie rund 900 Mitarbeiter haben den Tag herbeigesehnt – die Skigebietseröffnung in der Silvretta Montafon. Jetzt war es soweit: Schon am 11. November sind die Bahnen Zamang, Seebliga und Panorama in Betrieb gegangen. Dank der guten Schneelage und kalten Temperaturen war dies bereits knapp drei Wochen vor dem eigentlich geplanten Termin möglich. Die Silvretta Montafon schickt somit als erstes Skigebiet Vorarlbergs ihre Gäste auf die Piste, doch hinter dem Team liegt intensive Arbeit. Denn bis alles vorbereitet ist, gibt es immer einiges zu tun – sowohl an den 37 Bergbahnen, den 140 Pistenkilometern als auch in den neun Bergrestaurants. In den vergangenen Wochen und Monaten ist viel passiert in der Silvretta Montafon, weit mehr als der Bau der neuen Silvretta Bahn. Zum Saisonstart lohnt sich daher ein Blick zurück.



Revision für 37 Bahnen: vom Röntgen bis zum Elektronik-Austausch



Roman Sandrell, technischer Leiter der Bergbahnen Silvretta Montafon hat sie fest ins Herz geschlossen: 35 Jahre ist sie alt, Baujahr 1981 – die Valisera Bahn. Sie hat in diesem Sommer besonders viel Zuwendung benötigt. Denn sie bekam eine komplett neue Elektronik. Das Hauptaugenmerk über den Sommer lag aber natürlich auf dem Neubau der Silvretta Bahn. Für 13,7 Millionen Euro entstand im sportlichsten Skigebiet unter Sandrells Verantwortung die schnellste 8er-Sesselbahn Vorarlbergs. Auch an anderen Stellen hat das Team viel gearbeitet – wie in jedem Jahr. „Den Grundstein für den Winter legen wir bereits im Sommer. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren mit den Revisionen der Bahnen beschäftigt", sagt Geschäftsführer Peter Marko. Sie prüfen jedes Detail an den 37 Bahnen in der Silvretta Montafon, zum Teil werden sogar die Stahlstifte der Rollenbatterien auf den Stützen geröntgt.



Pistenpflege im Sommer wie im Winter



Die Bahnen sind das eine, die Pisten das andere. Nicht nur im Winter widmen ihnen die Mitarbeiter volle Aufmerksamkeit. Der Sommer steht ganz im Zeichen von Begrünung, Renaturierung, Müll sammeln und der Pflege von Alp- und Wanderwegen. Sinken im Spätherbst die Temperaturen, machen sich die Beschneier bereit – bei minus fünf Grad Celsius wird es für sie ernst. 411 Schneekanonen und -lanzen ermöglichen nicht nur den Saisonstart bereits im November, sondern bilden auch die Grundlage für bestens präparierte Pisten über den gesamten Winter. Hierfür sind 25 Pistenfahrzeuge während der Saison jede Nacht im Einsatz. Das Wasser für die Beschneiung liefern die Speicherteiche im Skigebiet. Der Speicherteich Hochjoch Seebliga beispielsweise fasst etwa 100.000 Kubikmeter. Ein Vergleich: Allein für die Weltcup-Cross-Strecke in der Silvretta Montafon verbauen die Verantwortlichen 80.000 Kubikmeter Schnee, was ungefähr 6.500 LKW-Ladungen entspricht. Diese werden bald schon wieder benötigt, denn der FIS Weltcup wird von 15. bis 18. Dezember ausgetragen. Dann messen sich auf der anspruchsvollen Strecke in der Nähe der Seebliga Bahn die besten Snowboardcross- und Skicross-Fahrer.



Mit dem Beschneien und Präparieren allein ist es allerdings nicht getan. Sicherheit und Service stehen ebenfalls im Fokus. Das ist Aufgabe der Pistenrettung. Sie stellen Sicherheitsnetze oder -hinweise auf und bringen jeden Winter 6.000 zusätzliche Pistenschilder und Routenmarkierungen an. Darüber hinaus überprüfen die Pistenretter während der Saison jeden Morgen die Lawinengefahr und lösen gegebenenfalls die notwendigen Sprengungen aus.



60 Tonnen Lebensmittel für die Bergrestaurants



Die Lifte laufen, die Pisten sind bereit – fehlt noch die Gastronomie. Von den neun Bergrestaurants der Silvretta Montafon sind nur die Nova Stoba und das Kapellrestaurant im Sommer in Betrieb. Die übrigen werden aus dem Sommerschlaf geweckt. Der Herbst steht dabei ganz im Zeichen des Strudels: Bis zu sechs Mitarbeiter bereiten in der hauseigenen Konditorei Apfel- und Topfenstrudel vor – nach traditionellem Rezept und in Handarbeit. Ungebacken sowie schock- und tiefgefroren wird er auf die Hütten verteilt und im Winter ofenwarm serviert. Zwölf Kilometer, das entspricht 29.000 Portionen Strudel, warten auf die Wintersportler.



Insgesamt werden vor dem Saisonstart rund 60 Tonnen haltbare Lebensmittel auf die neun Gaststätten, Restaurants und Hütten geliefert. LKWs bringen die Trocken- und Tiefkühlware auf den Berg. „Für uns ist das jedes Jahr ein kleines Spektakel", sagt Gastronomieleiter Richard Kreutzer. „Wegen der Mengen, aber auch wegen der Vorfreude, die sich im Team breit macht. Wir alle wissen: Wenn wir die LKWs ausladen, ist der Winter nicht mehr weit."



1.800 Ski und Snowboards im Verleih



Zu einer gelungenen Skisaison gehört in der Silvretta Montafon auch ein Rundum-Service – und damit die Möglichkeit, dass Wintersportler sich ihre Ausrüstung ausleihen können. Dafür stehen den Gästen zwölf Intersport-Shops mit rund 1.800 Leihski und -snowboards zur Verfügung. Die Mitarbeiter dort kümmern sich auch um den Skiservice: Während einer Saison schleifen sie rund 27.000 Paar Ski.



Vorzeitiger Start in den Wochenendbetrieb



Von den Bahnen über den Pistendienst bis zur Gastronomie und den Serviceangeboten beschäftigt die Silvretta Montafon im Winter insgesamt 900 Mitarbeiter. „Jeder einzelne trägt seinen Teil zu einer rundum gelungenen Saison bei – sie haben super Arbeit geleistet", sagt Marko.



Für die Wintersport-Fans gelten die vergünstigten Tageskartenpreise: Erwachsene 30 Euro, Senioren 28,50 Euro, Jugendliche 24 Euro und Kinder 17,50 Euro. Das offizielle Saison-Opening kann trotzdem im Kalender stehen bleiben – am 03. Dezember spielen die Bands voXXclub und Fäaschtbänkler und läuten die neue Saison in der Silvretta Montafon auch musikalisch ein.

