shogazi® Manufaktur lädt ein auf die Messe IMM Köln 2017

Im Januar 2017 werden die bekannten Hallen der imm Messe Köln nicht ohne die shogazi ® Manufaktur öffnen. Auch in diesem Jahr wird die shogazi® Manufaktur die Einrichtungsmesse in Köln um die etablierte Matratzenkollektion aus Bayern bereichern. Für den Fachhandel steht die shogazi® Manufaktur als Hersteller von Qualitätsmatratzen zur Verfügung. Sie dürfen Naturmatratzen in verschiedenen Ausführungen auf höchstem Niveau erwarten!



Gesund schlafen bei der shogazi® Manufaktur am Stand 09.1 Stand C-033



In der Halle 09.1 am Stand C-033 erleben und erfahren die erwarteten 140.000 Besucher vom 16.01.2017 bis 22.01.2017 alles über die Naturmatratzen aus Naturlatex, latexiertem Kokos und Rosshaar. Jeder, der sich für Naturmatratzen mit ausgezeichneten Liegeeigenschaften interessiert, sollte bei seinem Messe – Besuch unbedingt den Stand von shogazi® aufsuchen. Wir erzählen Ihnen alles über unser Liegekonzept, Herstellungsverfahren und Materialien. Erfahren Sie außerdem, wie Sie den BIO-Trend für Ihr Geschäft effektiv nutzen und Ihre Verkaufschancen maximieren können.



shogazi® hält eine Überraschung für Sie bereit!



Wir bereiten uns für Sie vor und bringen die ein oder andere Überraschung auf die Messe imm Köln 2017 mit!



Möchten Sie uns vorab kontaktieren, uns kennenlernen oder einen Termin vor Ort auf der Messe vereinbaren? Kein Problem, rufen Sie uns unter 089 / 27 27 3996 Mo- Fr von 10:00 bis 18:00 an oder schreiben uns kurz eine Email an info@shogazi-manufaktur.de.



Alles über die shogazi ® Manufaktur unter: www.shogazi-manufaktur.de

