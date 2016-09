Erfolgreicher Spatenstich am 10. September 2016: Bauarbeiten an der neuen Westend Factory haben begonnen

Es tut sich was, in der kulinarischen Landschaft des ehemaligen Münchner Fabrikviertels: Mit dem Spatenstich der neuen Westend Factory kündigt sich in der Garmischer Straße ein frisches und unkompliziertes Gastronomiekonzept an, das die Bewohner des Westends und der umliegenden Viertel ebenso begeistern dürfte, wie die Geschäftsleute der ortsansässigen Unternehmen. Serviert werden vorwiegend regionale Produkte aus dem Münchner Umland, aber auch die ein oder andere internationale Alternative. Wie schon „Westend Willi“, das Maskottchen auf dem originellen Logo der Genussfabrik suggeriert, geht es um frischen Fisch, saftige Steaks und die Geschichte des Viertels Westend. Das Designkonzept des neuen Grill-Tempels trägt die Handschrift des international bekannten Münchner Architekten Harry Asbeck. Ab Mitte Oktober ist in der Westend Factory genießen angesagt.



Geradlinige Gerichte aus Produkten bester Qualität mit einfacher, dafür präziser und gekonnter Zubereitung und ein Service-Team, das seine Gäste mit herzlicher Professionalität in ungezwungen moderner Atmosphäre empfängt: Das ist die Idee hinter der neuen Genussfabrik im Münchner Westend. Vom Business Lunch bis zum Familien-Brunch und vom schnellen Salat über das Steak vom Almochsen bis zu Gerichten für 2 oder mehr Personen, ist alles möglich: frisch zubereitete, unkomplizierte Köstlichkeiten, die inmitten des Tisches platziert und miteinander geteilt werden – eben ganz wie zu Hause.



Alexander Bieber, Hoteldirektor des Sheraton München Westpark Hotel, in dem die Westend Factory beheimatet ist: „Mit dem Designkonzept für die Westend Factory wollen wir die Geschichte des Westends, als ehemaliges Arbeiterviertel, aufgreifen und in ein wunderbar unkompliziertes kulinarisches Erlebnis einfließen lassen, das das gemeinschaftliche Genießen ohne Zwänge und Allüren in den Mittelpunkt stellt. Der Look ist großzügig, klar und offen; deutlich industriell inspiriert, aber auch sehr warm und einladend.“



Preislich bewegt sich die Steak & Fish Factory zwischen 18 und 35 Euro bei den Hauptgerichten und ca. 15,90 Euro für den Factory Lunch mit Salat oder Suppe, Hauptgang und Tafelwasser. Für Mitte Oktober ist die Eröffnung geplant.

