Über 300 Profi-Köche und Gastronomie-Fachleute kamen zum 14. Campus for culinary friends auf Mallorca zusammen und diskutierten zu den Themen Personalgewinnung und Fachkräftemangel im Gastgewerbe.



Die Service-Bund Fachveranstaltung Campus for culinary friends (vorheriger Name: Campus Culinaire) versammelt einmal im Jahr Profi-Köche aus ganz Deutschland. Die 14. Ausgabe fand vom 06. bis 08. November 2016 unter der Sonne Spaniens, im ROBINSON Club Cala Serena auf Mallorca, statt. Über 300 Profi-Köche und Gastronomie-Fachleute nutzten das Event zum fachlichen Austausch. Neben verschiedenen praxisorientierten Workshops, Vorträgen und einem „World-Café“ zum Mitdiskutieren boten auch die beiden Abendveranstaltungen auf der Clubanlage dafür reichlich Gelegenheit.



In diesem Jahr stand das Thema „Personal“ auf der Agenda. Und das mit gutem Grund: Fast die Hälfte der befragten Unternehmen im Gastgewerbe stimmen zu, dass der aktuelle Fachkräftemangel ein großes Risiko für die Branche darstellt. Innerhalb von knapp 10 Jahren hat der Ausbildungsberuf Koch stark an Attraktivität verloren. Aber auch die Personalgewinnung bereitet deutschen Gastronomen Kopfzerbrechen. Zeit also, dass sich hier was ändert. Für die Botschaft des diesjährigen Campus „Wir meistern die Zukunft: Mitarbeiter heute und morgen“ standen viele Top-Referenten und Gäste wie Gretel Weiß (Herausgeberin gv-praxis & food-service), VKD-Präsident Andreas Becker, DEHOGA-Geschäftsführerin Ingrid Hartges, Managementexperte Professor Torsten Olderog, Gastrocoach Vanessa Koch sowie die Spitzenköche Otto Koch, Ludwig „Lucki“ Maurer, Christoph Brand, Stefan Schwedt und Andreas Scholz. Auch die beiden TV-Köche Nelson Müller und Nils Egtermeyer waren vor Ort und brachten ihre eigenen Erfahrungen mit ein.



Unter der Schirmherrschaft von Otto Koch und Stefan Marquard als Präsidenten des Campus lieferte das Event zahlreiche Denkanstöße zu Ansätzen wie: Welches sind externe Faktoren, die eine Personalsuche erschweren? Welchen Herausforderungen hat sich die Branche zu stellen? Wie sollte man zukünftig auf Fachkräfteengpässe reagieren? Wie schafft man es, junge Menschen wieder mehr für eine Ausbildung im Gastgewerbe zu begeistern? So gaben die Experten vor Ort Lösungsansätze, regten zum Nach- bzw. Umdenken an und ließen die Teilnehmer in Metaplan-Übungen und Workshops eigene Ansätze erarbeiten und diskutieren.

Service-Bund GmbH & Co. KG

Wer seine Gäste jeden Tag aufs Neue verwöhnen will, der braucht einen starken Partner an seiner Seite. Der Service-Bund unterstützt Profi-Köche im Außer-Haus-Markt. Seit mehr als 40 Jahren und mit ca. 30 Gesellschaftern im gesamten Bundesgebiet ist der Service-Bund immer zur Stelle, um seine Kunden mit passenden Produkten für die Profi-Küche zu versorgen und dabei stets das besondere Plus an Service zu bieten. Knackig frisches Obst, saftiges Fleisch, köstlicher Fisch - das Sortiment vom Service-Bund lässt keine Wünsche offen.



Besonders stehen die ausgefeilten Eigenmarken-Konzepte vom Service-Bund im Fokus, die in vielen Profi-Küchen ihren festen Platz erobert haben. Bereits seit der Einführung der ersten Eigenmarke Servisa in den 1970er Jahren setzt der Service-Bund auf Produkte, die gemeinsam mit zuverlässigen Partnern entwickelt und unter ständigen Qualitätskontrollen produziert werden. Ob Frische oder TK, ob Fisch oder Fleisch, ob Frühstücksbuffet oder Gala-Dinner - mit dem Service-Bund an ihrer Seite können sich die Profis in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung eindrucksvoll positionieren. So kamen in den letzten Jahren viele neue Eigenmarken-Konzepte wie ServisaPlus, Rodeo Ranch Quality, Gastrovinum, Mermaid oder Salva D'Or hinzu.



Seit seiner Gründung im Jahr 1973 konnte der Service-Bund stets wachsen und neue Mitglieder unter dem Dach des Verbundes begrüßen. Langjährige, von Vertrauen geprägte Beziehungen zu Kunden, Lieferpartnern und Mitarbeitern charakterisieren den Service-Bund und prägen die tägliche Arbeit. Nicht umsonst ist der Adler im Logo auch schon in der griechischen Mythologie das Symbol der Gastlichkeit. Dabei wird nachhaltige Entwicklung stets groß geschrieben - ob durch Zertifizierungen, Engagement für den Nachwuchs und die Weiterbildung oder gelebtes ökologisches und ökonomisches Handeln im Alltag. Eine gelungene Balance zwischen regionaler Nähe und nationalen Konzepten - so lautet die Devise beim Service-Bund.





