Der Serengeti-Park bietet den besten Service in der Branche "Themenparks"

Die Kooperationspartner ServiceValue GmbH, Goethe-Universität Frankfurt am Main und DIE WELT haben am Dienstag (18.10.2016) Deutschlands größtes Service-Ranking veröffentlicht, die "Service-Champions". Hinter der breit angelegten Kundenbefragung zum erlebten Service stehen insgesamt über 1.5 Million Kundenurteile zu 2.615 Unternehmen und 304 Branchen.



Der Serengeti-Park bietet aus Kundensicht den besten Service in der Branche „Themenparks“.



Mitinhaber und Geschäftsführer des Serengeti-Parks, Dr. Fabrizio Sepe: „Wir freuen uns über diese Auszeichnung und die positive Bewertung des erlebten Services durch unsere Gäste. Es zeigt, dass unser Bestreben, das Servicelevel stets zu steigern, um ein attraktives Ausflugsziel zu sein und unseren Gästen das einmalige Safari-Feeling zu vermitteln, angenommen wird.“



Die Auszeichnung ist für den Serengeti-Park aber kein Grund sich auszuruhen. „Wir haben einen großen Schritt in der Steigerung unserer Service-Qualität geschafft. Aber auch in Zukunft arbeiten wir weiterhin an einer stetigen Verbesserung unseres Angebotes für unsere Gäste.“, so Sepe.



In der Umfrage wird der erlebte Kundenservice anhand des "Service Experience Score" (SES) untersucht. Dieser ist ebenso einfach und valide wie der sog. "Net Promoter Score" (NPS) und steht im engen Zusammenhang mit der Kundenbindung. In das Service-Ranking gehen sowohl die Urteile und Erlebnisse aktueller als auch ehemaliger Kunden (letzter Kontakt maximal 36 Monate zurückliegend) ein.



Das „Service-Champions 2016“-Ranking der Themenparks finden Sie hier: http://www.servicevalue.de/wettbewerbe/branchenuebergreifend/service-champions-deutschland/ranking/ranking-der-themenparks-1/

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren