Schaurig gute Halloween-Party

Am 31. Oktober 2016 bevölkern wieder unheimlich schöne und skurrile Gestalten



Sensapolis, auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen. In der Nacht der Geister und Dämonen verwandelt sich Sensapolis ab 22 Uhr wieder zu einer großen, gruseligen Partylocation. Neu in diesem Jahr ist der weitere Dancefloor, sodass die Gäste zwischen zwei Floors mit verschiedenen Musikstilen nach Belieben wählen können.



DJ Crazy Pee sorgt für höllisch gute Klänge im vorderen Teil des Parks und DJ Funky Professor wird den schaurig verkleideten Gästen im Bereich unter dem Raumschiff mit Dance, Electro und House höllisch einheizen.



Tickets gibt es direkt im Park oder im Sensapolis-Onlineshop zu kaufen. Schnell sein lohnt sich, denn die Anzahl der Karten ist limitiert.



Lust auf eine Party mit absolutem Gruselfaktor?



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.sensapolis.de/index.php/de/events/11-events/aktuelle-events/192-halloween

