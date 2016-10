Verkehrseinschränkungen auf der A100 aufgrund von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

In der kommenden Woche werden auf der A100 dringende Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Für die Durchführung der Arbeiten sind folgende Verkehrseinschränkungen erforderlich:



Vollsperrung der A100 in Fahrtrichtung Nord von Anschlussstelle (AS) Schmargendorf bis AS Jakob-Kaiser-Platz bzw. AS Heckerdamm in den Nächten vom 24.10.2016 zum 25.10.2016 und vom 25.10.2016 zum 26.10.2016, jeweils in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr.



Vollsperrung der A100 in Fahrtrichtung Süd von AS Jakob-Kaiser-Platz bzw. AS Heckerdamm bis AS Hohenzollerndamm in den Nächten vom 26.10.2016 zum 27.10.2016 und vom 27.10.2016 zum 28.10.2016, jeweils in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr



Die jeweiligen Ein- und Ausfahrten zwischen den Anschlussstellen sind während der Arbeiten gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Wir bitten um Verständnis und um weiträumige Umfahrung.

