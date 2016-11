Mehr Straßenbäume für die Stadt

Im Rahmen der Stadtbaumkampagne konnten bisher etwa 6.400 Straßenbäume in der Stadt gepflanzt werden. Die Kampagne gibt es seit 2012. Die Baumpflanzungen erfolgen zusätzlich zu den üblichen Pflanzungen der Bezirke.



Diejenigen, die sich bei der Kampagne beteiligen möchten, können mit einer Spende ihren eigenen Straßenbaum spenden.



Im kommenden Jahr liegen die Schwerpunkte der Stadtbaumkampagne in den Bezirken Pankow, Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf.



Diejenigen, die mindestens 500,-€ spenden, können sich entsprechend „ihren" Standort ab dem 1. Dezember 2016 im Internet aussuchen.



Es kann aber auch für alle anderen Standorte in Berlin gespendet werden. Neben vielen Bürgerinnen und Bürgern beteiligen sich auch Unternehmen, Verbände, Initiativen an der Kampagne. Die breite Unterstützung der Stadtbaumkampagne zeigt,



dass der Berliner Straßenbaumbestand vielen Menschen am Herzen liegt.



Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bedankt sich deshalb an dieser Stelle bei allen Spenderinnen und Spendern, die die Pflanzung zusätzlicher Bäume unterstützen.



Weitere Informationen zur Stadtbaum-Kampagne:



Internet: www.berlin.de/stadtbaum



Telefon: 030 / 9025-1234



Mail-Adresse: stadtbaum@senstadtum.berlin.de



Spendenkonto der Stadtbaum-Kampagne:



Empfänger: Landeshauptkasse Berlin



IBAN: DE13100500000193333333



BIC BELADEBEXXX

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren