BENE-Programm zur Reduzierung von Umweltbelastungen

Berlin unternimmt große Anstrengungen, um die Umweltbelastungen in der Stadt weiter zu senken. So können im Rahmen des Förderprogramms BENE (Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung) auch in sozial benachteiligten Quartieren umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltbelastungen umgesetzt werden. BENE fördert neben anderen Vorhaben auch konkrete Projekte, die zu einer Lärmreduzierung und/oder zur Minderung der Luftverunreinigungen beitragen. Hierzu zählen:





die Umgestaltung von Straßen im Hinblick auf Lärmreduzierung

die Einrichtung von Modellstrecken, an denen das Zusammenwirken mehrerer Lärmminderungsmaßnahmen getestet wird

Lärmschutzwände

Lärmminderungsmaßnahmen des ÖPNV, z. B. leisere Gleisanlagen, Grüngleise

Luftreinhaltungsmaßnahmen in benachteiligten Quartieren.





Antragsberechtigt für Fördermittel sind alle Berliner Verwaltungen, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Unternehmen sowie gemeinnützige oder kirchliche Einrichtungen. Interessierte können ab sofort ihre Projektskizzen zu den Themen Lärmschutz und Luftreinhaltung einreichen.



Weitere Informationen finden Sie unter:



http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/foerderprogramme/bene/foerderschwerpunkte/foerderschwerpunkt-7-reduzierung-von-umweltbelastungen-quartiere/

