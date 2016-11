THE KELLY FAMILY - DAS Comeback des Jahres

Nach den Comeback-News vom Freitag, gab es für die Fans der KELLY FAMILY in ganz Europa, kein Halten mehr. Aus dem Comeback-Konzert, das die KELLY FAMILY am 19.05. mit ihren Fans feiern wollte, ist nun ein ganzes Comeback-Wochenende geworden. Die Erfolgsgeschichte, einer der erfolgreichsten Familien-Bands aller Zeiten, hat ein neues Kapitel bekommen.



Nachdem das 1. Konzert mit VVK-Start am Samstagmorgen, innerhalb von Minuten ausverkauft war, wurde ein 2. Termin nachgeschoben, für den es schon am Sonntag keine Tickets mehr gab. Aufgrund der großen Nachfrage und um allen Fans die Möglichkeit zu geben, THE KELLY FAMILY live erleben zu können, ging am Montag der dritte und letzte Termin in den Verkauf.



Innerhalb von vier Tagen wurden die drei, aufeinanderfolgende Konzerte der KELLY FAMILY in der Dortmunder Westfalenhalle ausverkauft.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren